Rekomendasi Gim Offline Android yang Seru

GIM Android offline atau luring terbaik adalah pilihan paling tepat untuk kamu yang ingin bersenang-senang, tanpa mengkhawatirkan konektivitas. Kamu tidak perlu bergantung pada jaringan internet untuk bisa memainkan gim jenis ini.

Jika kamu masih bingung untuk mencari gim luring yang sangat seru dan bisa membunuh waktu luang yang membosankan, maka simak artikel ini.

1. Limbo

dok.googleplay

Pernahkah kamu mendengar soal Limbo? Gim ini merupakan permainan yang secara eksklusif hadir di Xbox. Beberapa tahun kemudian, gim ini hadir di berbagai platform, termasuk Android.

Limbo ini merupakan gim bergenre horor dan desain gimnya yang cukup menarik, yaitu berwarna hitam dan putih. Tidak ada teks serta suara pemeran di sepanjang permainan. Kamu dapat mencari tahu sendiri ke mana arah permainan dan ceritanya. Ternyata disitulah letak keseruannya.

Agar dapat menikmati Limbo secara maksimal, kamu sangat disarankan untuk memainkannya secara berkali-kali. Gim Limbo ini bisa kamu beli dengan harga Rp49.900 di Google Play Store.

2. Petualangan Gunung Agung

dok.googleplay

Senang bermain olahraga ekstrem di gunung bersalju? Jika ya, coba Grand Mountain Adventure.

Kamu akan dibawa ke tujuh gunung tinggi. Selain itu, ada 100 lebih tantangan yang tersebar di gunung-gunung tersebut. Kamu bisa bermain snowboard hingga ski di Grand Mountain Adventure.

Grand Mountain Adventure bisa dimainkan secara gratis dengan iklan. Ada In-app purchase dari Rp31.000 hingga Rp119.000.

3. Otosport GRID

dok.googleplay

Pengin main gim balapan dengan grafis yang luar biasa bagus di Android? GRID Autosport adalah jawabannya. Apalagi, gim ini bisa dimainkan secara offline. Oleh karena itu, ia pantas untuk masuk ke daftar game offline Android terbaik ini!

GRID Autosport akan membawa kamu ke berbagai jenis balapan. Dari lintasan berdebu (kotoran) hingga jalanan kota. Selain itu, tersedia juga banyak pilihan mobil untuk kamu mainkan.

GRID Autosport dirilis tahun 2019 di Android. Kamu bisa membeli gim tersebut seharga Rp39.900, tanpa ada In-app Purchase. Jadi sekali beli saja untuk memainkannya.

4. Castlevania: Symphony of the Night

dok.googleplay

Castlevania: Symphony of the Night merupakan salah satu gim klasik terbaik dari Konami ini telah dirilis juga di Android! Gim yang dirilis tahun 2020 ini mengejutkan banyak orang. Oleh karenanya, menjadi sangat wajar jika ia kemudian masuk ke daftar game offline Android terbaik.

Belum pernah bermain Castlevania: Symphony of the Night? Intinya, game ini merupakan permainan platformer 2D. Permainan yang tak berjalan linear. Dengan kata lain, kamu akan diminta mengeksplorasi untuk bisa menamatkan permainan. Meski masuk ke dalam seri klasik, tetapi kamu butuh waktu yang lumayan panjang untuk kemudian menyelesaikan misi utama. Setidaknya, kamu juga membutuhkan waktu selama delapan hingga sembilan jam.

Untungnya, Castlevania: Symphony of the Night dapat dimainkan secara luring, sehingga kamu bisa bermain di mana saja. Di Google Play Store Indonesia, Castlevania: Symphony of the Night dapat dibeli dengan harga Rp49.000.

5. Stardew Valley

dok.googleplay

Jika ditanya mengenai gim bertani, mungkin, sebagian besar dari kamu akan menjawab Harvest Moon? Namun di beberapa tahun belakangan, Stardew Valley mulai mengalahkan dominasi Harvest Moon.

Meski begitu, gim Stardew Valley telah hadir di ponsel berbasis Android! Stardew Valley dinobatkan sebagai salah satu gim simulasi pertanian terbaik, lengkap dengan unsur RPG. Dalam gim ini, kamu akan menanam, memancing, berkomunikasi, hingga akhirnya ladang kamu berjaya. Salah satu pesona dari Stardew Valley di antaranya pada grafis retronya. Ia juga sangat ringan untuk dimainkan. Kamu dapat membeli Stardew Valley dengan harga Rp70. 000.

6. Minecraft

dok.googleplay

Pernah main Minecraft di PC? Saat ini, kamu sudah bisa main gim favorit tersebut di ponsel berbasis Android! Ya, kamu sudah tidak perlu lagi menyalakan PC, kamu bisa memainkan Minecraft di mana dan kapan saja lewat ponsel!

Sama seperti versi PC, kamu bakal membangun dunia sepuas kamu dalam mode kreatif atau membangun bangunan, menambang, mengalahkan karakter jahat, dan sebagainya dalam mode bertahan hidup.

7. Crossy Road

dok.gametoday

Apakah kamu tengah mencari game offline Android terbaik dengan harga gratis? Maka gim ringan berjudul Crossy Road ini dapat menjadi pilihan. Gim ini memiliki grafis dan mekanik yang sederhana, namun dijamin akan membuatmu ketagihan.

Di gim ini kamu akan bertugas memandu karakter ayam untuk menyeberang jalan yang sangat ramai. Kamu juga akan menghindari mobil, sungai, hingga kereta! Jika akhirnya tertabrak, maka permainan akan berakhir dan harus memulainya dari awal.

Seiring dengan berjalannya permainan, kamu juga bisa mendapatkan hingga 150 karakter, sehingga tidak karakter ayam saja yang dapat kamu mainkan. Permainan ini tidak ada tamatnya. Tujuanmu adalah mendapatkan nilai ataupun skor yang tertinggi.

8. Eternium

dok.googleplay

Ingin bermain gim luring gratis dengan genre action RPG? Maka gim ini adalah pilihannya, Eternium. Gim ini akan membuat anda ketagihan.

Di Eternium, kamu bisa menjelajah ke berbagai dunia, berkelahi dengan menggunakan sihir, mengalahkan musuh dan masuk ke dalam dungeon untuk dapat mencari harta karun. Jangan takut kehabisan ide untuk dapat melakukan sesuatu di Eternium. Pasalnya, gim ini akan dibekali dengan berbagai cerita yang menarik, banyak loot yang dapat dikumpulkan, dan banyak hal menarik lainnya.

Kamu juga tak butuh internet untuk memainkan gim ini. Meski demikian, kamu tetap membutuhkan internet untuk memperbarui gim tersebut.

9. Assassin’s Creed Pirates

dok.jagatplay.com

Salah satu waralaba game yang paling menarik di dunia hadir dari Ubisoft hadir dalam platform ini, jangan salah sangka sebab permainan ini sama serunya seperti dengan waralaba Assassins Creed lainnya. Gim ini juga telah diunduh sebanyak 10 juta kali serta memberikanmu pilihan bermain sebagai kapten mudah bajak laut, serta membangun kru kapal, bertempur melawan kapal lainnya, juga mengeksplorasi laut Karibia.

10. Beach Buggy Racing

dok.googleplay

Vector Unit Game ini akan membawa kamu untuk menjelajahi petualangan balap liar off-road yang kemudian akan membuat kamu tergila-gila. Bahkan, kamu juga akan dihadapkan kepada pebalap-pebalap lainnya yang sama gilanya lengkap dengan berbagai kemampuan mereka yang unik-unik.

Selain itu, kamu juga dapat memilih berbagai macam variasi mobil mulai dari buggies hingga monster truck dan melengkapinya dengan berbagai macam senjata diantaranya Dodgeball Frenzy, Fireball, hingga Oil Slick untuk kemudian membuat sesi balapannya menjadi semakin liar.

11. Pocket City

dok.googleplay

Gemar bermain Simcity? Kamu bisa memainkan gim Pocket City atau bahkan bisa menjadi kegemaran baru bagimu. Gim ini seperti membangun jalan, bangunan, serta berbagai hal yang kemudian dibutuhkan sebuah kota.

Sekilas mirip dengan gim Simcity, yang di mana kamu akan diminta untuk mengembangkan sebuah kota. Oleh karenanya, kemampuan kamu dalam mengatur pendapatan untuk kas kota menjadi sangat dibutuhkan dalam permainan Pocket City.

Versi gratis dari Pocket City ini mengizinkanmu bermain membangun kota seperti biasanya, namun akan diselingi iklan. Di versi berbayar ada tambahan beberapa fitur baru, di antaranya mode sandbox dan tanpa iklan.

12. Kingdom Rush Vengeance

dok. googleplay

Ingin bermain gim bergenre tower defense? Kingdom Rush Vengeance dapat menjadi salah satu pilihan Anda. Dalam gim ini, kamu akan membangun tower dan mengalahkan musuh yang lewat.

Kingdom Rush Vengeance ini akan dibekali dengan berbagai jenis tower. Ada 16 tingkatan, 35 musuh, serta 30 upgrade, dan lebih dari 50 achievements. Terlebih lagi, gim ini juga dapat kamu mainkan secara luring. Hanya saja, kamu harus membayar US$5.

13. Alto’s Odyssey

dok.googleplay

Bagimu yang suka gim dengan kualitas grafis mumpuni, maka game Alto’s Odyssey ini dapat menjadi jawabannya. Sekuel dari Alto’s Adventure ini dirilis pertama kali untuk iOS pada awal 2018. Bagi para pengguna Android tak perlu kecewa, gim ini sudah bisa diunduh secara gratis di Google Play.

Di Alto’s Odyssey kamu akan disuguhkan dengan permainan papan seluncur. Bila di Alto’s Adventuremu meluncur di atas salju, maka di Alto’s Odyssey kamu juga akan meluncur di gurun pasir.

14. Infectonator

dok. togeproductions.com

Suka gim yang bertemakan zombie? Kamu bisa memainkan game ini, yaitu Infectonator. Gim luring ini ternyata buatan anak bangsa lho. Berbeda dengan gim zombie pada umumnya, bisanya kita berperan sebagai survivor, di gim ini kita akan berperan sebagai zombie yang akan menyebarkan virus.

Kamu juga dapat memilih negara dan kota mana yang akan kamu serang. Adapun daftar negara dan kota yang ada pada gim ini, di antaranya adalah Beijing, Singapura, dan Jakarta. (Z-3)