Lima Manfaat Bermain GameQoo Bersama Keluarga

SELAIN bermain ponsel seharian, ada aktivitas lain yang membuat kamu bisa menghilangkan stres. Ditambah lagi, waktu yang kamu habiskan bisa bersama dengan keluarga di rumah. Bukan menyaksikan film, aktivitas ini yaitu bermain gim.

Salah satu gim ialah GameQoo dari IndiHomeTv yang dapat kamu dinikmati bersama keluarga. Perlu kamu ketahui, GameQoo sudah menjadi gim berbasis cloud computing.

Platform ini menyediakan banyak gim yang layak untuk kamu mainkan. Ada berbagai jenis dan genre gim yang cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa dan setiap bulan selalu ada perkembangan gim terbaru. "GameQoo menjadi salah satu alasan saya memilih internet IndiHome dari Telkom Indonesia. Jadi manfaat internet bisa semakin luas bukan sekadar untuk hiburan semata, tetapi juga mengasah kognitif dan soft skill," jelas Silvia Putri, karyawan swasta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3).

Baca juga: Induk Facebook Meta Pangkas 10.000 Karyawan dalam PHK Terbaru

Setidaknya ada lima manfaat bermain GameQoo. Berikut manfaat bermain GameQoo yang bisa kamu nikmati bersama keluarga di rumah.

Meredakan stres

Buat kamu gen Z dan milenial, kamu harus tahu nih manfaat bermain GameQoo pertama. Selain menyenangkan, GameQoo juga dapat membantu kamu lebih bahagia. Daripada terjebak masa lalu dan bikin stres, bermain GameQoo dapat meningkatkan endorfin di tubuh dan mengubahnya menjadi rasa senang.

Meningkatkan kreativitas

Manfaat bermain GameQoo selanjutnya ialah meredakan stres yang berlebihan. Bahkan gim itu juga dapat meningkatkan kreativitas kamu. Termasuk saat memainkan gim strategi, kamu bisa melatih kreativitas untuk dapat melewati tantangan yang ada. Zaman sekarang, tanpa tantangan, hidup itu terasa hampa.

Baca juga: Permudah UMKM, Layanan Google Workspace Kini Tersedia di Aplikasi KoinWorks

Melatih fokus

Nah, selanjutnya manfaat bermain GameQoo di IndiHome TV juga bisa melatih fokus kamu. Kenapa begitu? Ini karena saat bermain GameQoo kamu akan dituntut untuk fokus menyelesaikan misi yang diberikan. Tentu ini bisa melatih konsentrasi kamu padahal sedang bermain gim. Banyak manfaat positifnya kan!

Mengasah kemampuan bahasa Inggris

Manfaat lain dari bermain GameQoo ialah menambah kemampuan bahasa Inggris. Sebab, kebanyakan gim yang hadir di platform ini berisi bahasa Inggris tetapi kamu enggak akan kesulitan memainkannya. Hampir seluruhnya dapat kamu mengerti dan ini bisa jadi tangga buat kamu meningkatkan level bahasa Inggris. Dijamin enggak cuma yes or no doang!

Melatih kesabaran

Nah ini yang terakhir, gen Z dan milenial bisa melatih kesabaran saat memainkan GameQoo. Apa alasannya? Ini karena bermain GameQoo akan menguji kemampuan sabar kamu lewat musuh dan level permainan. Misalnya gagal, kamu harus mencobanya lagi dan tidak semudah itu untuk menyerah.

Semakin tinggi level, semakin sulit permainan untuk diselesaikan. Namun tantangan yang kamu hadapi seharusnya menjadi cara untuk mengalirkan energi positif dalam diri. Kamu bisa terus melatih kesabaran lewat gim di platform ini.

Namun, perlu kamu garis bawahi bahwa jika sudah lelah bermain gim, sebaiknya beristirahat dan jangan dipaksakan untuk bermain. Hal itu bisa menyebabkan kesabaranmu habis dan menjadi sensitif, mudah marah, kemudian gim menjadi tidak menyenangkan lagi. Nah, itu lima manfaat bermain GameQoo di IndiHome Tv yang bisa kamu manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. (Z-2)