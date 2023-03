MTarget Luncurkan DIA, Solusi Email dengan AI Pertama, di Indonesia

PT Target Sukses Sinergi (MTarget) meluncurkan Digital Intelligence Assistant (DIA), sebuah asisten penulisan email berbasis Artificial Intelligence (AI) atau Email with AI.

Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2023, MTarget terpilih sebagai salah satu Startup Indonesia yang bergabung dalam program Microsoft Founders Hub.

Perlu diketahui bahwa MTarget adalah perusahaan email yang menyediakan software dukungan email marketing untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan kampanye pemasarannya.

Kemitraan inilah yang kemudian membantu MTarget melahirkan DIA dengan dukungan tenaga dari OpenAI, perusahaan yang mengembangkan ChatGPT.

Email with AI dapat membantu tim pemasaran untuk menulis email secara otomatis berdasarkan perintah yang dimasukkan.

Fitur Email with AI ini merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan akan memimpin inovasi di industri email marketing.

Dengan fitur ini, perusahaan dapat memanfaatkan kemampuan Artificial Intelligence (AI) untuk menulis konten email yang menarik dan relevan secara lebih cepat dan mudah.

Ini memungkinkan tim pemasaran untuk fokus pada strategi yang lebih besar dan menyediakan waktu untuk mengerjakan hal lain.

"Kami bangga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang meluncurkan fitur Email with AI," kata Yopie Suryadi, CEO MTarget dalam keterangan, Jumat (3/3).

“Fitur ini akan menjadi wajah baru dalam dunia email yang dapat membantu mengatasi permasalahan klasik dari semua content creator, yaitu writer's block dan blank page syndrome. Dengan fitur ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan dari segi ide dan waktu pengerjaan dalam kampanye email marketing," jelas Yopie.

DIA sendiri kini telah dapat dijumpai oleh semua pengguna MTARGET di halaman dashboard email masing-masing.

Asisten pintar berbasis Artificial Intelligence (AI) ini bekerja layaknya asisten manusia yang akan menuliskan subject, preheader, dan body email sesuai perintah yang diterimanya.

Proses pengerjaannya dimulai dari penulisan prompt atau perintah oleh pengguna, kemudian sistem Artificial Intelligence (AI) akan menghasilkan kata-kata yang sesuai dengan perintah tersebut untuk ditampilkan pada kolom yang tersedia.

Proses ini dapat diulang hingga hasil kata yang dirasa paling sesuai muncul. Sebagai referensi, Email with AI juga dilengkapi dengan saran-saran perintah yang dapat langsung digunakan.

Dalam praktiknya, kehadiran DIA dapat memangkas banyak sekali waktu dan tenaga yang biasanya dihabiskan oleh seorang email marketer ketika harus bekerja sendiri.

Hasil pekerjaan yang ditampilkan pun terbilang akurat dan memiliki relevansi tinggi untuk bisa menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pengguna.

Pemanfaatan yang tepat dari DIA dapat menghasilkan kekuatan kampanye email marketing yang besar di setiap industri untuk dapat bersaing di era ini.

Yopie Suryadi menuturkan bahwa peluncuran fitur baru ini menjadi salah satu langkah pencapaian visi MTARGET dalam membantu pertumbuhan bisnis perusahaan-perusahaan di luar sana.

"Kami percaya bahwa teknologi ini akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kampanye email mereka," katanya.

"Ini sejalan dengan visi perusahaan kami sendiri, yaitu 'to provide fast, easy, and affordable email capability software for the finance and retail industries,'" jelas Yopie.

Ketika berbicara mengenai Email with AI, industri retail dan keuangan memang menjadi yang paling mendapatkan manfaatnya.

Sebab, pengguna email marketing sendiri paling banyak berasal dari dua bidang industri tersebut.

Maka tidak salah jika Yopie meyakini bahwa fitur barunya ini akan memberi manfaat dan bantuan yang besar bagi strategi pemasaran email yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang retail dan keuangan dalam menjangkau konsumen mereka.