Cheat Downhill PS2 Bahasa Indonesia Lengkap

DOWNHILL PS2 merupakan gim bersepeda yang menantang pemainnya untuk melewati jalanan terjal dengan berbagai macam gaya. Gim ini diproduksi oleh Incognito Entertainment dan menerima ulasan bagus dari situs penilaian seperti Metacritic, GameRankings, dan beberapa situs lain.

Beberapa pemainnya menggunakan cheat atau kode agar gim yang mereka mainkan lebih seru dan menghibur. Anda dapat memakai kode cheat Downhill Domination PS2 seperti di bawah ini.

1. Tekan tombol atas, segitiga, bawah, X kiri, O, kanan, kotak.

2. Jika tombol yang kalian masukkan benar, akan ada tulisan Cheats Unlocked. Perlu diingat, kode ini harus dimasukkan setiap kali balapan karena hanya bisa berlaku sekali saja.

3. Kemudian, masukkan kode cheat yang Anda inginkan.

Kumpulan kode cheat Downhill Domination PS2

Anti Gravitasi: Bawah, segitiga, kotak, kotak, atas.

NOS: Bawah, kiri, kiri, kanan.

Uang 2000 Dolar: Kanan, segitiga, segitiga, kiri.

Upgrade Serangan: Atas, bawah, kiri, kiri, kanan.

Uang: Kanan, atas, atas, bulat, bulat, kotak.

Botol Tak Terhingga: Atas, X, kiri, kiri, bulat, kotak.

Speed Freak: Bawah, segitiga, kanan, kanan, kotak.

Bebas Serangan: Kiri, kotak, bulat, kotak, kiri.

Mengembalikan Energi: Bawah, kanan, kanan, kiri, kiri.

Mega Flip: Kanan, atas, atas, kanan, kanan, kotak.

Stoke Trick Meter: Bawah, kiri, kiri, kanan, kanan.

Memantul: Kiri, kotak, X, atas, segitiga.

Loncatan Tinggi: Atas, X, kiri, kotak, atas.

Upgrade Botol: Atas, bawah, kiri, kiri, kanan, kanan.

Membuka Semua Karakter: Bawah, atas, atas, bawah, bawah, atas, atas.

Energi Tak Terbatas: Bawah, segitiga, kiri, kiri, kotak.

Satu kaki: R1

Superman: R1+L1

Nac Nac: R2+L1

Can Can: R1+R2

Indian Air: R1+R2+L2

Table Top: L1+L2

One Hander: L1

Bar Kneel: R2 dan L2

Switchblade: R1, R2, dan L1

Heel Clicker: L2 dan segitiga

Scissors: R2, L1, dan L2

Heart Attack: R1, R2, L1

Lazy Boy: R1, L1, L2

Air Walk: R2, L1, L2, dan segitiga

Whipped Cat Nac: R1, R2, L2, dan segitiga

Look Dow: L1, L2, dan segitiga

Trik Toboggan: R2, L1, dan segitiga

Double Can Can: R1, R2, dan segitiga

Kode Downhill Sepeda Hewan PS2

- Aktifkan cheat master serta kode membuka semua karakter dan sepeda.

- Keluar dari permainan dan masuk kembali ke menu utama.

- Pilih permainan dan karakter yang mendukung sepeda hewan seperti Cosmo, Mai, A-Jacks, Jonnie, Kalolo, T-back & Kineticlops.

- Pilih gim mode sesuai keinginan.

- Di bagian Inventory atau pilih sepeda, ketik tombol kanan untuk mencari sepeda hewan (rusa, domba, dan lain-lain).

- Start untuk memulai permainan.

Kode Pelangi

- Tekan tombol pause.

- Pilih menu options.

- Sparky tricks: On. (OL-14)