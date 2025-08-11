Gowes Siti Nurbaya Adventure Digelar, Padang Diserbu Puluhan Ribu Pesepeda

Ilustrasi(MI/YOSE HENDRA)

GOWES Siti Nurbaya Adventure (GSNA) kembali ditabuh untuk ke-9 kalinya. Ajang bersepeda ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356.

Pesepeda mulia mengayuh sepedanya di GOR H. Agus Salim, Minggu (10/8), dan menjadi salah satu acara paling ditunggu dalam kalender perayaan HJK Padang ke-356.

Tak hanya diikuti warga lokal, ajang ini juga menarik minat pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta datang dari Karawang, Bogor, Pasaman, Batusangkar, Jambi, hingga Bandar Lampung.

Kehadiran mereka menambah semarak suasana dan memperkuat citra Gowes Siti Nurbaya sebagai ajang lintas daerah yang dinanti-nantikan.

Jumlah peserta membludak hingga mencapai 60 ribu orang, membuat antrian panjang mengular bahkan sampai ke depan Rumah Makan Sederhana, salah satu ikon kuliner Kota Padang.

Pemandangan ini menjadi bukti antusiasme luar biasa sekaligus daya tarik event yang mampu menyedot perhatian publik.

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan bahwa HJK Padang ke-356 bukan hanya perayaan ulang tahun, tetapi juga momentum untuk mempromosikan potensi Padang ke tingkat nasional dan internasional.

"Melihat antusiasme peserta yang tidak hanya berasal dari Kota Padang, ini membuktikan bahwa Padang dan Sumatra Barat siap menjadi Global City. Event seperti ini menggabungkan olahraga, wisata, dan budaya dalam satu kemasan," ujarnya.

Ia menegaskan, sinergi semua pihak akan memperkuat citra Kota Padang di mata dunia.

"Kita ingin HJK menjadi wadah yang menampilkan kekayaan tradisi, kuliner, dan keramahan masyarakat, sehingga Padang menjadi kota kebanggaan provinsi dan cerminan Sumatra Barat di mata dunia," tambahnya. (H-2)