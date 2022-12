The Reviewers’ Award 2022 Penghargaan bagi Pelaku Industri TIK

THE Reviewers' Award akhirnya menemukan para pemenangnya. Ajang penghargaan yang diadakan secara tahunan ini merupakan wujud apresiasi bagi para pelaku industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia yang menghadirkan berbagai inovasi terbaru untuk memberikan nilai manfaat tambahan bagi masyarakat.

The Reviewers' merupakan wadah kolaborasi bagi media teknologi untuk saling memberikan sumbangsih ide untuk kemajuan industri TIK di Indonesia. Memasuki tahun ke-2 The Reviewers' semakin memperkuat eksistensi, konsistensi, dan keseriusannya.

Ajang penghargaan itu dibentuk pada 8 September 2021 yang digagas oleh tiga media teknologi dan kini terus berkembang menyesuaikan diri dengan pergerakan industri yang dinamis. Saat ini, The Reviewers' disokong tiga media pilar yaitu Techdaily.id, Review1st.com, dan Mobitekno.com.

Selain awards yang menjadi event tahunan, The Reviewers' berkolaborasi bersama pelaku industri, media, serta influencer untuk terus mendorong kemajuan industri TIK dan mengembangkan aktivitas penunjang seperti podcast, workshop offline, hingga pelatihan online dengan tema selaras industri yang digeluti. "Di tahun ini para pelaku industri TIK berjuang untuk bangkit dari pandemi covid-19 dan menunjukkan berbagai berkontribusi untuk mempermudah aktivitas masyarakat selama pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Selayaknya, kontribusi positif tersebut mendapat apresiasi. Semoga penghargaan ini dapat terus memacu inovasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," ujar Hari Pitrajaya, Chairman The Reviewers' dalam keterangan tertulis, Senin (26/12).

The Reviewers' Award 2022 menghadirkan 22 kategori yang terbagi menjadi enam kategori besar yakni smartphone, AIOT, aplikasi, telco, laptop, dan special award. Proses pemilihan pemenang dihasilkan melalui penilaian editor dan survei online kepada masyarakat umum dengan komposisi 60%:40%. Setelah melewati proses panjang, akhirnya terpilihlah 22 pemenang dari 22 kategori. Berikut daftarnya.

Kategori Smartphone

Camera

Best Flagship Camera: iPhone 14 Pro Max

Best Mid-range Camera: realme GT Neo 3

Best Entry Level Camera: vivo Y22

Performance

Best Flagship Performance: ASUS ROG Phone 6

Best Mid-range Performance: POCO F4

Best Entry Level Performance: POCO M5

Design

Best Flagship Design: Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Best Mid-range Design: OPPO Reno 8 4G

Best Entry Level Design: realme C33

Kategori AIOT

Best Smart TV 2022: Xiaomi TV A2

Best Smartwatch: Garmin Venu S7

Best True Wireless Stereo: Senheisser CX Plus SE

Best Smarthome Device: Bardi Smart Door Lock

Kategori Aplikasi

Fintech: LinkAja

eCommerce: Tokopedia

Travel App: AGODA

Kategori Telco

Best 5G Coverage: Telkomsel

Kategori Laptop

Best Multimedia Device: Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3400)

Best Gaming Laptop: Lenovo Legion 7 Pro

Best Business & Productivity: Acer Swift 3 OLED

Best Design: Acer Aspire Vero AV14-51

Kategori Special Award

Brand of The Year: realme

Ajang ini bukanlah menjadi penutup dari kolaborasi media yang tergabung di dalamnya. The Reviewers' juga mengajak para media teknologi lain untuk sama-sama menuangkan ide kreatif dan membentuk gagasan yang bertujuan memajukan industri TIK di Indonesia sekaligus para media teknologi itu sendiri. (OL-14)