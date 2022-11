Pahami Algoritma dan Sesuaikan Pemasaran Digital untuk Hasil Maksimal

ALGORITMA sangat penting dalam ekosistem digital, terutama dalam lansekap periklanan karena seluruh industri digital bergantung padanya. Ini sesuatu yang mengatur dan menjalankan industri. Faktanya, alogaritma merupakan jiwa dari pemasaran digital. Google membuat algoritma periklanan dan memodifikasinya beberapa kali dalam setahun untuk memberikan kesempatan kepada pemasar mempertahankan lansekap digital yang terus berkembang dengan lebih banyak improvisasi dan penyempurnaan hasil bisnis.

Perubahan kecil atau besar dalam algoritma menjadi perhatian penting bagi pemasar saat menghadapi tantangan dalam pengembangan produk, aktivitas pemasaran dan promosi, pengujian A/B, dan banyak lagi. Itu sebabnya pemasar memantau pembaruan dan algoritma Google dan selalu berusaha mengikuti langkah yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Inilah yang membuat industri periklanan digital paling revolusioner karena merek juga mampu menemukan dan memantapkan diri dengan baik.

Country Head Xapads Media Indonesia, Edo Fernando, mengatakan ia percaya bahwa pepatah lama terkenal, an algorithm is like a recipe, pada dasarnya sangat masuk akal dalam hal periklanan. "Ini karena evolusi dan modifikasi dalam algoritma Google bertujuan menentukan keputusan bisnis yang tepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11). Algoritma memengaruhi pengalaman pengguna. Karenanya, profesional pemasaran merencanakan dan menyusun strategi kampanye mereka sesuai dengan itu. Ini membantu mereka dalam mengambil metrik online pengguna berdasarkan pemasar yang memberikan penawaran terbaik kepada netizen, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

"Baru-baru ini, Google telah mengonfirmasi untuk meluncurkan Spam Algorithm Update pada Oktober 2022 yang dimaksudkan untuk memerangi spam. Pembaruan ini akan sepenuhnya diluncurkan di seluruh dunia dalam semua bahasa dan akan membantu pemasar untuk menganalisis kualitas, relevansi, dan kegunaan halaman masing-masing. Selain itu, kami sangat menyadari bahwa Google tidak lagi menggunakan cookie pihak ketiga yang periode hit & trial-nya telah dimulai. Pembaruan algoritma terbaru dapat memengaruhi kampanye pemasaran karena Periklanan Tanpa Cookie telah menjadi topik hangat dalam diskusi. Menghapus Cookie 3P secara bertahap akan menjadi cara paling penting untuk menampilkan iklan digital. Ini melalui protokol kepatuhan data yang pada 2023 yang sekitar 65% dari populasi global akan memiliki data pribadi mereka tercakup dalam peraturan privasi. Itulah sebabnya Periklanan Tanpa Cookie mendapatkan momentum," jelas Edo.

Selain itu, imbuhnya, GDPR (General Data Protection Regulation) yang berfokus pada algoritma yang berkembang juga akan memfasilitasi pemasar dengan metodologi penargetan audiens yang efektif. Ini karena GDPR menggabungkan beberapa prinsip dasar transparansi, minimalisasi data, akurasi, akuntabilitas, integritas, dan kerahasiaan. Ini membantu pengiklan dengan pendekatan yang lebih kuat untuk akuisisi pengguna dan pemahaman yang lebih baik tentang audiens sebagai individu dengan tidak hanya perangkat yang mereka gunakan tetapi dengan pengalaman yang dipersonalisasi.

Bersamaan dengan itu, Edo menyebut bahwa pemasar dapat menggabungkan beberapa strategi untuk hasil yang efisien. Misalnya, AI modelling sebagai salah satu strategi paling efektif karena pemodelan AI lebih terfokus pada pembuatan dan penyebaran algoritma ML yang meniru pengambilan keputusan secara logis dan bergantung pada wawasan data yang tersedia. Ini membantu pemasar untuk menganalisis perilaku pengguna lebih baik dengan menyediakan metodologi intelijen tingkat lanjut seperti analitik prediktif, augmented, dan real-time.

Strategi lain ialah menggabungkan materi iklan yang berbeda. Pemasar dapat merencanakan inventaris sambil memahami demografi aktif dari berbagai wilayah. Dengan mengelompokkan pengguna tersebut, mereka dapat menjalankan kampanye yang menggabungkan AB Tested dan kreativitas iklan story-telling berdampak tinggi. Materi iklan yang menggambarkan cerita (story) sering kali mendorong hasil yang berkualitas saat mengarahkan pengguna ke halaman masing-masing.

Lantas performance marketing. Saat ini periklanan yang paling mendasar yaitu pengiklan hanya membayar untuk hasil yang dapat ditindaklanjuti dan terukur. Namun, mengingat algoritma yang terus berkembang, performance marketing akan semakin berkembang dengan bantuan display ads, native advertising, contextual advertising, periklanan terprogram, dan banyak bentuk periklanan lanjutan lain. Ini karena pengguna mendapatkan navigasi yang mudah melalui personalisasi sehingga mendorong mereka untuk kembali ke merek untuk mendapatkan lebih banyak penawaran.

Terakhir, pemasaran prediktif. Ini menggabungkan ilmu data untuk memprediksi dan menganalisis strategi yang dapat bekerja paling baik untuk kinerja kampanye yang efisien. Ini membantu dalam memahami audiens dengan menggambar pola perilaku mereka untuk mengoptimalkan kampanye dan menjembatani kesenjangan yang ditinggalkan oleh protokol privasi. Pemasaran prediktif selalu ada tetapi dengan evolusi dalam algoritma. Ia berkembang pesat karena perkembangan bertahap dalam ilmu data dan teknologi yang mendukung AI/ML. "Perubahan dalam algoritma Google bersifat konstan dan berkelanjutan. Pengiklan terus meneliti dan bereksperimen untuk strategi terbaik guna memaksimalkan kampanye mereka untuk pengembangan merek," tutupnya. (OL-14)