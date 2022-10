Rakamin Academy Kembangkan Skill di Bidang Digital dan Teknologi

Melakukan pekerjaan yang itu-itu saja dan terus berulang seringkali membuat jenuh. Apalagi, ketika merasa pekerjaan tersebut tidak membuat seseorang berkembang.

Di titik itu ingin mencoba hal baru namun kemampuan terbatas. Menambah skill di luar gelar akademik tak perlu mengulang bangku perkuliahan.

Tak ada salahnya jika mengasah skill dengan mengikuti kursus atau program yang diinginkan. Misalnya ingin menambah skill di bidang digital dan teknologi, Rakamin Academy bisa menjadi pilihan.

Rakamin Academy merupakan curated platform untuk belajar dan mengembangkan skil di bidang digital dan teknologi yang menerapkan pembelajaran interaktif. Rakamin academy juga sudah bersertifikasi internasional dari sisi pembelajaran oleh Education Alliance Finland (EAF) pada tahun 2022.

Proses belajar di akademi ini diajarkan langsung oleh expert dari Top Company seperti Gojek, Ruangguru, Tokopedia dan masih banyak lagi. Tak heran jika talent-talent yang dihasilkan oleh platform satu ini bisa sukses di bidang barunya. "Sistem belajarnya sangat interaktif, project based dan memberikan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan tanpa batasan waktu," ujar Andika Deni Prasetya, CEO Rakamin Academy.

Lebih lanjut, Andika memaparkan beberapa layanan Rakamin Academy. Berikut penjelasan layanan yang bisa dipilih oleh calon talent:

1. Bootcamp dan Short Course

Bootcamp adalah pelatihan yang sifatnya jangka panjang dimana end to end kompetensi dipelajari di bootcamp untuk menghasilkan talent yang siap masuk ke dunia kerja. Sedikit berbeda dengan bootcamp, short course lebih mengarah ke spesialisasi dengan jangka waktu yang lebih singkat.

2. B2B

Layanan B2B ditujukan untuk company-company atau pemerintahan yang ingin mengadakan pelatihan di bidang digital.

"Sejauh ini, kami telah bekerja sama dengan company besar di Indonesia dan juga menjadi digital talent Kominfo di 2021 dan 2022 dengan hasil yang memuaskan," kata Andika.

3. Talent Assessment

Di sini, talent assessment bertujuan untuk menilai potensi talent-talent yang ada di Rakamin akademi, dari sisi minat dan bakat secara psikologi, maupun kemampuan hardskill dan softskill.

4. Talent Sourcing

Talent sourcing merupakan layanan talent pool berkualitas yang akan dihubungkan ke company atau industri di Indonesia.

5. Virtual Internship Experience

Virtual Internship Experience atau yang biasa dikenal sebagai VIX merupakan program magang virtual. Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Rakamin dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi siapapun agar bisa memiliki pengalaman magang yang bernilai tinggi dengan akses yang mudah, bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun.

Di Rakamin Academy, talent akan dibimbing dari nol sehingga tak perlu khawatir ketika mengikuti kelas namun belum mengantongi pengalaman. Selain terbuka untuk individu, Rakamin academy juga membuka peluang sebesar-besarnya untuk perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas pegawainya di bidang digital. (OL-12)