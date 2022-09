OPPO Rilis Seri Terbaru Reno8, Bisa Di-Preorder Mulai Hari Ini

OPPO kembali meluncurkan dua perangkat terbaru dari seri Reno8, yakni OPPO Reno8 Pro 5 yang dibanderoli harga Rp9,999,999 dan Reno8 Z 5G dengan harga Rp5,998,000. Kedua produk baru OPPO itu dapat dipesan secara pre-order mulai hari ini, 16 September hingga 22 September mendatang.

Sama seperti peluncuran produk-produk lainnya, OPPO juga menawarkan berbagai hadiah yang bisa pembeli dapatkan di toko luring seperti Erafone dan toko daring seperti Tokopedia.

Selama persediaan masih ada, pembeli OPPO Reno8 Pro 5G akan mendapatkan hadiah eksklusif berupa OPPO Enco Air dan keuntungan bunga 0% hingga cicilan bank sampai dengan 12 bulan.

OPPO Reno8 Z 5G akan dijual di seluruh e-commerce, OPPO Store, dan partner retail resmi OPPO di seluruh Indonesia. Pembeli produk OPPO satu ini akan mendapatkan keuntungan pada periode preorder berupa Reno8 Soundbokz selama persediaan masih ada dan keuntungan bunga 0% hingga cicilan bank sampai dengan 12 bulan dan Spaylater dengan cicilan hingga 6 bulan.

Selain itu, pembeli OPPO Reno8 Pro 5G dan Reno8 Z 5G akan mendapatkan keuntungan lain di aplikasi My OPPO, seperti 2x Poin My OPPO hingga 11.000 poin, Voucher Konsultasi Dokter KlikDokter Diskon 30% hingga Rp25.000, Celebrity Fitness: 7 Hari Gym Gratis, Voucher Belanja senilai Rp250.000 min. pembelian Rp1 Juta dari A Lux Life Beauty, gratis Parfum Baru Eksklusif dari Bies Perfume senilai Rp400.000 per produk.

Berikut spesifikasi OPPO Reno8 Pro 5G dan Reno8 Z 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

Prosesor : Mediatek Dimensity 8100 - Max 5G

Kamera Swafoto : 32MP Selfie Camera (IMX709)

Kamera Utama : 50MP Main Camera (IMX766) + 8MP Wide Angle+ 2MP Macro Camera

Warna : Glazed Green & Glazed Black

Ukuran Layar : 6.7” Flexible OLED Display, 120Hz refresh rate

Ketebalan : 7.34 mm

Berat : 183 g

Material Backcover : Corning Gorilla Glass

Baterai & Pengisian Daya: 4500mAh, 80W SUPERVOOCTM

RAM dan ROM : 12GB +256GB, 7GB RAM Expansion

Operating System : ColorOS 12.1

Harga : Rp9.999.000



OPPO Reno8 Z 5G

Prosesor : Snapdragon® 695 5G

Kamera Swafoto : 16MP Front Camera

Kamera Utama : 64MP Main Camera + 2MP Depth Camera + 2MP Macro Camera

Warna : Dawnlight Gold & Starlight Black

Ukuran Layar : 6.4” AMOLED Display, 60Hz refresh rate

Ketebalan : 7.66 mm

Berat : 181 g

Baterai & Pengisian Daya: 4500mAh, 33W SUPERVOOCTM

RAM dan ROM : 8GB RAM + 256GB ROM , 5GB RAM Expansion

Operating System : ColorOS 12.1

Harga : Rp5.999.000

“OPPO ingin membawa pengalaman luar biasa pada fotografi dan videografi kelas flagship di segmen smartphone kelas menengah atas,” tutur Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen.

Di produk kali ini, sekali lagi OPPO menekankan kualitas dari kameranya yang dapat terlihat sangat jernih dan jelas dalam kondisi apapun.

Owen juga melanjutkan bahwa chipset revolusioner MariSilicon X pada OPPO Reno8 Pro 5G akan membuat perbedaan dalam hasil fotonya.

“Perangkat Reno8 Pro 5G akan menjadi pionir dalam mengabadikan setiap momen berharga dengan hasil gambar yang sangat jernih dan jelas, tak peduli bagaimana pun kondisinya,” sambung Owen.

Tidak hanya itu, seri OPPO kali ini juga sudah memiliki performa yang tinggi dan desain yang ikonik khas seri OPPO Reno. (OL-1)