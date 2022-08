Dukung Program Pemerintah, Acer Indoesia Terus Tingkatkan TKDN Lewat Fasilitas Manufaktur AMI

PERUSAHAAN teknologi komunikasi dan informasi (ICT), Acer Indonesia berkomitmen mendukung program pemerintah dengan menghasilkan Produk Dalam Negeri yang berkualitas global dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP) di atas 40%.

Sebagai pemain dalam industri komputer di Indonesia, Acer mendukung program pemerintah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menghadirkan produk-produk yang berkualitas. Produk Dalam Negeri Acer yang telah memenuhi standar TKDN, meliputi Notebook, Chromebook, PC All in One (AIO), Desktop PC, dan Mini PC.

Dengan mendukung program TKDN Nasional, Acer turut serta membangun bangsa melalui pemanfaatan sumber daya di Indonesia dan mendorong kemajuan industri dan ekonomi secara menyeluruh.

"Acer senantiasa memberikan jaminan bahwa kualitas produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi standar terbaik di kelasnya. Sebagai perusahaan berkualitas internasional, Acer memberikan nilai lebih ke pasar nasional dengan menghadirkan inovasi perangkat teknologi yang dapat menunjang beragam produktivitas," kata Herbert Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia.

Untuk itu, Acer Indonesia menghadirkan fasilitas produksi lewat Acer Manufacturing Indonesia (AMI) yang sudah berdiri sejak 2012. Sebagai pabrik yang menerapkan standar global demi menghasilkan produk yang berkualitas, AMI telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 tentang pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui mutu dan peningkatan kualitas; ISO 14001:2015 untuk sistem manajemen lingkungan; dan ISO 45001:2018 untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Lewat AMI, kustomisasi hardware maupun software juga dilakukan sesuai dengan keinginan dan permintaan, baik dari pelanggan individu, korporat, lembaga pemerintahan, serta lembaga-lembaga pendidikan.

Baca juga : Meski Inflasi, Nintendo Belum Berencana Menaikkan Harga

“Kehadiran Acer Manufacturing Indonesia (AMI) adalah komitmen kami secara nyata di Tanah Air dalam menghasilkan produk yang berkualitas dengan standar global, dan memenuhi standar TKDN, sehingga pelanggan mendapatkan pilihan produk terbaik dalam meningkatkan produktivitasnya ke level tertinggi,” ujar Herbet Ang.

Acer berkontribusi dalam konsolidasi pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai penyedia produk dalam negeri yang memenuhi standar TKDN. Dukungan tersebut dengan menghadirkan Acer Chromebook C733 untuk kegiatan belajar mengajar dan media pendidikan berbagai jenjang sebagai peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Acer Travelmate P214 untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

Acer bersama LKPP telah menandatangani Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6,33 triliun dalam program penyediaan perangkat teknologi.

Untuk memastikan kepuasan pelanggan, Acer menghadirkan pusat layanan purnajual yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, di 105 lokasi, 87 kota, dan 35 provinsi di Indonesia. Pelayanan Acer mendapatkan pengakuan dengan meraih penghargaan Indonesia Customer Satisfaction Achievement Award (ICSAA) lebih dari 11 tahun berturut-turut, termasuk tahun 2022 ini.

Acer juga meraih penghargaan dari Service Quality Index (SQI) Award 2022, yang mencerminkan apresiasi tertinggi pelanggan terhadap kualitas layanan Acer yang mereka terima dan rasakan. (RO/OL-7)