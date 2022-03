Terus Berinovasi, Oppo Raih Penghargaan di GLOMO Awards 2022

INOVASI adalah salah satu kunci bagi sebuah perusahaan untuk berkembang. Hal itulah yang dilakukan Oppo. Mereka terus melakukan berbagai inovasi untuk masyarakat.

Hasilnya mereka menerima Disruptive Device Innovation Award dalam acara 2022 Global Mobile (GLOMO) Awards di MWC22 Barcelona. Penghargaan itu diberikan kepada Oppo berkat teknologi Hinge & Display Integration yang hadir dalam Oppo Find N, melalui acara virtual yang dibawakan oleh host Sasa Twining dan Justin Springham dari Mobile World Live dan disiarkan ke seluruh dunia melalui LinkedIn.

“Kami merasa terhormat karena Oppo Find N telah menerima Disruptive Device Innovation Award dalam acara GLOMO tahun ini. Hal ini merupakan pengakuan terbesar atas teknologi dan produk OPPO, tidak hanya dari rekan-rekan kami di industri, tetapi juga dari pengguna. Setelah pengembangan selama empat tahun dan melakukan penyempurnaan hingga enam kali, kami bangga telah menghadirkan Oppo Find N sebagai ponsel lipat yang cocok digunakan sehari-hari oleh pengguna secara umum dan tak hanya untuk para penggemar teknologi saja. Pengalaman pengguna selalu menjadi prioritas dalam segala hal yang kami lakukan di Oppo dan kami akan terus mengekplorasi cara baru agar dapat memberikan practical valuekepada pelanggan melalui inovasi teknologi,” ucap Vice President of Overseas Sales and Service at Oppo, Billu Zhang.

“GLOMO merupakan salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi di industri karena menerapkan proses penilaian yang sangat ketat. Para juri sangat terkesan dengan inovasi ponsel lipat Oppo Find N. Penerapan teknologi ini telah mendapatkan banyak pujian dari para juri karena memiliki daya tahan yang tinggi dan dapat digunakan dengan mudah. Para juri juga menyampaikan bahwa Oppo telah sukses dalam mengembangkan ponsel lipat besar yang paling terjangkau di pasaran,” ujar GLOMOs Head Judge and Executive Chairman at CCS Insight, Shaun Collins.

GLOMO Awards yang diketuai oleh Shaun Collins, Executive Chairman of CCS Insight dan melibatkan lebih dari 200 pakar industri independen, analis, jurnalis, akademisi, perwakilan operator seluler, dan CTO. GLOMO Awards juga dikenal sebagai ajang penghargaan paling bergengsi di industri seluler. Disruptive Device Innovation Award diberikan untuk produk teknologi baru yang mampu menghadirkan inovasi hardware dan software yang dapat meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna. Oppo Find N berhasil mendapatkan penghargaan tersebut berkat mekanisme engsel unik yang dikembangkan Oppo dan desain eksternalnya yang unik.



Dalam acara MWC 2022, OPPO telah mempertunjukkan berbagai pencapaiannya dalam pengembangan teknologi, seperti 5G/6G, form factor, pencitraan, flash charge, dan AR.Salah satunya adalah termasuk peluncuran 150W SUPERVOOCTM, sebuah tekologi pengisian daya super cepat yang mampu menggandakan umur baterai smartphone, dan 240W SUPERVOOCTM, yang dapat mengisi baterai 4.500mAh hingga penuh hanya dalam waktu 9 menit. Selain itu, Oppo menghadirkan Oppo 5G CPE T2, sebuah teknologi smart connective hubs berbasis 5G. Terakhir, Oppo menampilkan Seri Find X5, OPPO Find N, dan OnePlus 10 Pro yang merupakan seri smartphone terbaru OPPO, serta teknologi terobosan seperti NPU pencitraan khusus MariSilicon X, OPPO Air Glass, dan Oppo Retractable Camera.

Didukung oleh investasi yang berkelanjutan dalam bidang riset dan pengembangan serta terobosan baru dalam inovasi produk, Oppo mencatat pertumbuhan hingga 22% dalam penjualan smartphone secara global pada 2022. Dengan total pangsa 11% di pasar smartphone global, Oppo juga menjadi perusahaan smartphone terbesar keempat di dunia. Dengan portofolio smartphone 5G yang beragam, OPPO berhasil menjadiperusahaan smartphone Android 5G terbesar kedua selama dua tahun berturut-turut. Dalam rangka menghadapi penggabungan dunia virtual dan dunia nyata serta hadirnya Internet 5G yang menyeluruh, Oppo senantiasa berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan satu sama lain melalui peningkatan teknologi dan pengalaman pengguna. (RO/A-1)