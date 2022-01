Logitech Jadikan Sync sebagai Perangkat Lunak Berbasis Cloud

PADA hari ini atau Senin (24/1), Logitech mengumumkan pengembangan fitur Sync yang kini mendukung perangkat kolaborasi pribadi seperti webcam, headset, dan docking station.

Dengan adanya penambahan fitur tersebut, Sync semakin mempermudah perusahaan untuk mengelola pengadaan ruang meeting dan workstation dari satu antarmuka berbasis cloud.



Lebih dari separuh pekerja intelektual global bekerja dari jarak jauh, dan di masa depan, sebagian besar pekerja (83%) lebih memilih pola kerja hybrid.

Meskipun hal ini berdampak baik bagi kepuasan dan produktivitas karyawan, pola kerja hybrid membawa sejumlah tantangan bagi profesional IT dalam perusahaan.

Tak hanya itu, meningkatnya permintaan bantuan jarak jauh, perlunya melengkapi para pekerja untuk kolaborasi jarak jauh, dan adanya ketidaksinkronan antara administrasi dan pemeliharaan perangkat di kantor dan jarak jauh.



Scott Wharton, General Manager and Vice President, Logitech Video Collaboration mengatakan, “Alat kerja dan kolaborasi jarak jauh mampu menyelamatkan ekonomi global dalam banyak hal serta memungkinkan masyarakat modern untuk mempertahankan produktivitas melalui masa pandemi."

"Namun demikian, tren ini menjadi tantangan baru bagi tim IT perusahaan karena menjadi sulit untuk memonitor dan memberikan solusi langsung jika terjadi isu dalam sistem. Hal tersebut berpotensi menimbulkan krisis produktivitas,” kata scott dalam keterangan pers, Senin (24/1).



Lebih lanjut, Scott menambahkan bahwa untuk memecahkan kesuitan tersebut, Logitech Sync memperluas pandangan terkait apa yang terjadi di kantor, rumah, atau di mana pun.

“Dengan Logitech Sync, tim IT perusahaan mampu melakukan monitoring sistem secara menyeluruh dengan wawasan dan analitik baru, sehingga perusahaan dapat menjaga organisasi tetap hidup dan berkembang.”

Sebagai partner kolaboratif IT perusahaan



Sangat mudah bagi IT untuk mendaftarkan seluruh workstation mereka secara massal dengan Logi Tune, sekaligus memberikan visibilitas status perangkat dan memungkinkan end user untuk mempersonalisasi webcam, headset, dan Logi Dock Logitech mereka.



"Sync menyederhanakan operasional IT secara signifikan, mengurangi beberapa masalah terkait dengan keberadaan karyawan yang bekerja dari berbagai tempat," jelas Scott.

Melalui satu platform berbasis web, manajer IT dapat mendorong pembaruan firmware dan mengaktifkan fitur baru ke ribuan ruang rapat dan jutaan perangkat kolaborasi pribadi, mengurangi potensi masalah sebelum mereka menjadi tiket masalah dan menghambat produktivitas.



Sync juga dapat beroperasi dengan seluruh platform kolaborasi cloud paling populer seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet, sehingga tim IT bisa mendapatkan visibilitas di semua perangkat pekerja, apa pun platform yang mereka gunakan.



Sync juga memberikan wawasan berharga, seperti tingkat penggunaan ruang rapat, untuk membantu manajer IT membuat keputusan penting berdasarkan data.

Saat bisnis memikirkan kembali ruang kantor mereka, analitik membantu menginformasikan apakah mereka harus mendesain ulang ruang mereka agar lebih kolaboratif, memperkecil ruangan besar menjadi ruang meeting kecil.

"Atau untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki banyak karyawa dan melepaskan aset ruang fisik mereka sepenuhnya," tuturnya.



Fitur baru Sync untuk manajemen perangkat kolaborasi pribadi sudah tersedia dalam versi beta publik secara global dan gratis untuk pelanggan. Dapatkan akses awal ke peluncuran bertahap ini melalui Sync Portal. (RO/OL-09)