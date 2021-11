Indonesia Ternyata Penghasil Konten Seputar K-pop Terbanyak di TikTok

PLATFORM video singkat TikTok mengatakan Indonesia merupakan pasar penghasil konten seputar K-pop terbanyak di platform tersebut.

Hal tersebut diungkapkan melalui analisa bertajuk Infografis 2021 K-pop TikTok bersama dengan layanan data fandom dari Space Oddity dan K-pop Radar, yang merangkum tren seputar K-pop di platform TikTok selama periode 2018-2021.

"TikTok telah mengubah budaya konsumsi K-pop, dengan penggemar K-pop di berbagai belahan dunia tidak hanya menikmati K-pop, tetapi jauh lebih terlibat, membuat dan berbagi konten K-pop," kata Head of Global Business Development TikTok Korea Jay Bae dalam keterangan pers yang dikutip Senin (15/11).

Baca juga: Intip Ragam Filter Trending di SnackVideo Selama Tahun 2021

Video K-pop di TikTok telah menunjukkan pertumbuhan eksponensial di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir. Jumlah kreasi video K-pop yang ada di TikTok meningkat tiga kali lipat, dari 33,5 juta pada 2019 menjadi 97,87 juta per September 2021.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,8% video berasal dari luar Korea, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar yang membuat video K-pop (16,4%), diikuti Filipina (13,5%), Amerika Serikat (8,7%), dan bahkan melampaui Korea Selatan (Korsel) yang menempati urutan keempat sebesar 7,2%.

Pertumbuhan konten K-pop yang sangat tinggi di seluruh dunia ini turut dipengaruhi oleh mudahnya penggunaan berbagai fitur di platform TikTok, sehingga semua orang bisa menjadi kreator TikTok.

Tingginya interaksi seputar K-pop di berbagai negara, mendukung pengguna bukan hanya untuk mendengarkan lagu dan menonton video K-pop saja, tetapi juga membuat dan berbagi konten K-pop yang beragam, seperti cover dance, informasi dan berita, bahkan membuat skit K-pop.

TikTok juga menampilkan tingginya interaksi antara pengguna, artis, dan kreator, melalui fitur Duet, Stitch, dan Reply to a Comment.

Adapun hashtag challenge di TikTok telah menjadi alat promosi yang hebat bagi artis K-Pop sejak keberhasilan penyanyi Zico dengan challenge #AnySongChallenge pada awal 2019, berkat kemudahan pengguna untuk menjelajahi berbagai video menarik di For You Page mereka.

Hal ini membuat jumlah hashtag challenge seputar K-pop di TikTok melonjak 10 kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Selain hashtag challenge, infografis itu juga membagi jenis lagu Kpop yang populer di TikTok ke dalam empat kategori, yaitu: Revisiting Old Favorites (TWICE - What is Love?), Artist We Stan (Red Velvet - Russian Roulette), Breakout Song (F the World ft. Wonstein - Mommy Son), dan From Popular Culture to TikTok (Lisa - Money).

Mengangkat insight artis Kpop yang paling populer di TikTok, BTS menempati urutan pertama dari jumlah followers.

Untuk artis dengan pertumbuhan tercepat di TikTok, STAYC memimpin dengan jumlah follower yang meningkat hampir lima kali lipat dalam waktu enam bulan saja.

Sementara itu, TikTok bersama Space Oddity juga mengadakan konferensi 2021 Kpop Radar TikTok, yang akan tersedia pada 17 November 2021. (Ant/OL-1)