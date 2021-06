Raih Penghargaan Berkat Konsisten Atasi Hambatan Komunikasi Digital

SEBAGAI pengakuan atas upayanya dalam mengatasi hambatan dan menciptakan strategi komunikasi digital yang efektif untuk terhubung dengan audiens dan pelanggan dari global, perusahaan penjualan QNET mengantongi total tiga penghargaan di Communicator Awards dan HERMES Creative Award 2021.

“Tahun lalu, dengan munculnya jarak sosial, penggunaan internet telah melonjak lebih dari 70% secara global karena orang mencari cara baru untuk bekerja, terhubung, dan berkomunikasi. Tim komunikasi kami telah menggandakan kampanye pemasaran digital dan konten video untuk terlibat dengan komunitas global pelanggan dan distributor kami. Kami menyadari bahwa ini adalah masa yang sulit bagi semua orang di seluruh dunia. Tujuan kami adalah untuk membawa harapan dan kepositifan melalui pesan kami ke komunitas kami dan kami sangat senang bahwa upaya ini telah diakui oleh organisasi atau institusi pemberi penghargaan,” ujar Chief Executive Officer QNET, Malou Caluza.

Selama lebih dari tiga dekade, Communicator Awards telah memberikan pengakuan atas pekerjaan yang berfokus pada komunikasi yang bermakna di berbagai industri, menerima hampir 5.000 proposal kegiatan dari perusahaan, agensi, studio, dan toko butik dari semua ukuran dari seluruh dunia. Communicator Awards disetujui dan dinilai oleh Academy of Interactive & Visual Arts (AIVA), yang memberikan QNET total tiga penghargaan dalam beragam kategori yakni Award of Excellent (Kategori Sosial), Award of Distinction (Kategori Video Online), Award of Distinction (Kategori Situs Web), Platinum Award (Kategori Aplikasi Mobile), Gold Award (Kategori Citra Perusahaan), dan Gold Award (Kategori Olahraga).

Beragam penghargaan itu menambah jumlah kesuksesan QNET di bidang komunikasi kreatif dan digital menjadi 15 piala sejak awal tahun ini. QNET telah memenangi penghargaan di MUSE Creative Awards, AVA Digital Awards 2021, dan Stevie Awards untuk berbagai aset dan kampanye pemasaran dan komunikasinya pada 2021. (RO/A-1)