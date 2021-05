Samsung Hadrkan Ekosistem Rumah Pintar di Plaza Senayan

RUMAH pintar menjadi suatu solusi yang menjawab kebutuhan masa kini, terutama ketika berbagai kegiatan dilakukan di rumah. Perangkat yang smart membantu agar rumah mampu berperan sebagai kantor, sekolah, gym, bahkan bioskop.

Melihat kebutuhan tersebut, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Samsung Smart Lifestyle Home di SOGO Plaza Senayan Jakarta yang dirancang agar masyarakat bisa melihat dan mencoba langsung produk-produk elektronik pintar Samsung.

Consumer Electronics Business Head Samsung Electronics Indonesia Simon Sim menjelaskan, Samsung mendesain produknya agar dapat berperan sebagai pendukung gaya hidup.

"Kami hadirkan inovasi elektronik rumah tangga yang mampu menjadi pendamping aktivitas sehari-hari, dengan desain yang merefleksikan keunikan diri serta passion mereka, memperkaya keseharian di rumah. Mulai dari TV, kulkas, mesin cuci, air conditioner, hingga smart monitor, produk pintar Samsung membantu menciptakan kehidupan di rumah yang lebih mudah dan seamless," katanya dalam keterangan tertulis.

Sejumlah perangkat elektronik pintar yang dihadirkan Samsung di Samsung Smart Lifestyle Home, diantaranya, SmartThings, Smasung Smart Monitor, dan Samsung Smart Ecobubble Washer & Dryer,

"Kehadiran jajaran perangkat teknologi dan inovasi gaya hidup Samsung di SOGO Plaza Senayan telah ikut mendukung komitmen kami untuk menjadi destinasi one stop shopping di Indonesia dan merasakan keindahan dan kebahagiaan dalam melengkapi kebutuhan, khususnya di masa sekarang.” Kata Handaka Santosa, Managing Director SOGO Indonesia.

Aktris Karina Nadila pun menyambut dengan antusias kehadiran Samsung Smart Lifestyle Home. Di Samsung Smart Lifestyle Home, ia mengaku menemukan banyak perangkat canggih yang desainya cocok dengan gaya hidurpnya..

"The Frame yang bisa untuk menonton serial favorit sekaligus memasang lukisan yang mempercantik ruang keluarga, Samsung Smart Ecobubble Washer yang bisa merekomendasikan pencucian dan dimonitor lewat smartphone, hingga AirDresser yang membuat saya tampil prima dengan pakaian yang rapih dan tetap higienis. Sungguh produk-produk yang memudahkan hidup sehari-hari di rumah sekaligus membantu mengekspresikan my personality inside my home.," pungkasnya. (RO/OL-7)