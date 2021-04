Tokopedia Masuk Daftar Deloitte Technology Fast 500

PLATFORM e-commerce, Tokopedia masuk dalam daftar Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2020 dengan menduduki peringkat 94 dari 500 perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik. Tokopedia pun menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tahun ini.

Peringkat ini didasarkan pada persentase pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun. Tokopedia tumbuh 608% selama periode ini. Secara keseluruhan, perusahaan yang mendapat peringkat dalam Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2020 memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 551%.

COO Tokopedia Melissa Siska Jumita mengatakan, implementasi 3 DNA Tokopedia, yaitu Focus on Consumer, Growth Mindset, dan Make it Happen & Make it Better, berkontribusi dalam pertumbuhan pendapatan Tokopedia yang meningkat hingga 608% selama tiga tahun terakhir.

"Merupakan suatu kehormatan untuk masuk sebagai perusahaan teknologi Indonesia pertama di Deloitte Technology Fast 500 Asia Pasifik 2020. Ke depannya, kami akan terus menjadi perusahaan teknologi yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memulai dan menemukan apa pun, sejalan dengan misi perusahaan kami untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia," tambah Melissa.

Tokopedia baru-baru ini juga melaporkan pertumbuhan jumlah penjual di platformnya dari 7,2 juta sebelum pandemi pada Januari 2020 menjadi lebih dari 10 juta penjual saat ini. Selain itu, Tokopedia juga mengalami pertumbuhan jumlah pengguna aktif bulanan, dari lebih dari 90 juta sebelum pandemi pada Januari 2020 menjadi lebih dari 100 juta saat ini.

"Mendapat peringkat di Deloitte Technology Fast 500 merupakan pencapaian yang sangat hebat, terutama karena perusahaan teknologi saat ini berkembang pesat dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan terus berubah. Kami sangat mengapresiasi Tokopedia karena menjadi perusahaan Indonesia dengan peringkat teratas di daftar ini," kata Mike Horne, Asia Pacific Deloitte Private Leader.

Daftar Technology Fast 500 disusun dari program Deloitte Asia Pacific Technology Fast 50, nominasi diserahkan langsung ke Technology Fast 500, dan penelitian database perusahaan publik. Untuk memenuhi syarat Technology Fast 500, peserta harus memiliki pendapatan operasional tahunan minimal US $50.000.

Peserta juga harus merupakan perusahaan publik atau swasta yang berkantor pusat di Asia Pasifik dan harus merupakan perusahaan teknologi, yang didefinisikan sebagai perusahaan yang mengembangkan atau memiliki teknologi kepemilikan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan operasional perusahaan; atau membuat produk yang berhubungan dengan teknologi; atau memiliki fokus dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Menggunakan teknologi perusahaan lain tidak memenuhi syarat. (RO/OL-7)