Preview AC Milan vs Napoli: Allegri Pastikan Lini Depan Rossoneri Siap Tempur

PELATIH Massimiliano Allegri memastikan sektor serang AC Milan dalam kondisi optimal jelang duel melawan Napoli pada lanjutan Liga Italia musim 2025/2026, yang dijadwalkan pada Selasa (7/4).

Menurut Allegri, seluruh penyerangnya siap dimainkan, meski keputusan akhir terkait susunan pemain baru akan ditentukan usai sesi latihan terakhir.

"Para penyerang kami dalam kondisi bagus. Namun, saya baru akan memutuskan siapa yang bermain setelah latihan terakhir (sebelum pertandingan-red)," ucapnya, Minggu (5/4).

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi beberapa pemain kunci terus membaik. Rafael Leao disebut sudah pulih dari cedera pangkal paha. Sementara Christian Pulisic kembali dalam kondisi bugar usai memperkuat tim nasional Amerika Serikat.

Selain itu, Santiago Gimenez telah kembali ke dalam skuad setelah absen panjang akibat cedera selama kurang lebih lima bulan. Dua nama lain, Niclas Fullkrug dan Christopher Nkunku, juga siap diturunkan menghadapi Napoli.

Allegri menambahkan bahwa Ruben Loftus-Cheek sudah kembali memperkuat tim. Sementara Matteo Gabbia dijadwalkan kembali berlatih bersama skuad mulai Selasa (7/4).

"Selain mereka, Loftus-Cheek (Ruben Loftus-Cheek) pun telah kembali. Untuk Matteo Gabbia, dia akan berlatih lagi bersama tim mulai Selasa (7/4)," jelasnya.

Dengan komposisi lini depan yang lengkap, Allegri menargetkan kemenangan saat bertandang ke Stadion Diego Armando Maradona. Namun, ia menilai laga tersebut tetap akan berjalan sulit.

Pertandingan ini berlangsung setelah jeda internasional serta perayaan Paskah, yang bisa memengaruhi ritme permainan kedua tim. Di sisi lain, Napoli tetap menjadi lawan tangguh meski beberapa pemain utamanya tengah dibekap cedera.

Sejumlah pemain Napoli seperti David Neres, Amir Rrahmani, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo, dan Romelu Lukaku dilaporkan masih dalam proses pemulihan cedera.

"Bahkan dengan situasi seperti itu, Napoli tetap tim yang kuat. Mereka masih bertarung (untuk memperebutkan juara Liga Italia-red)," tandasnya.

Laga antara Napoli dan AC Milan menjadi salah satu pertandingan krusial dalam perebutan gelar musim ini. Kedua tim saat ini bersaing ketat di papan atas klasemen.

AC Milan menempati posisi kedua dengan koleksi 63 poin dari 30 pertandingan. Sementara Napoli berada tepat di bawahnya dengan 62 poin dari jumlah laga yang sama, membuat duel ini berpotensi besar memengaruhi peta persaingan juara. (ANT/E-4)