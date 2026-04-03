Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Dewa United vs PSIM Yogyakarta: Banten Warriors Menang Tipis 1-0

Khoerun Nadif Rahmat
03/4/2026 21:12
Dewa United menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta lewat penalti di babak kedua.(Dok. Dewa United)

LAGA Dewa United vs PSIM Yogyakarta berlangsung sengit di Banten International Stadium, Jumat (3/4) dalam laga lanjutan Indonesia Super League 2026. Dalam pertandingan ini, Dewa United berhasil menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta melalui gol penalti di babak kedua. 

Sejak awal pertandingan Dewa United vs PSIM Yogyakarta, kedua tim langsung tampil agresif dan saling menekan. Baik Dewa United maupun PSIM Yogyakarta berusaha mengambil inisiatif serangan untuk membuka keunggulan lebih dulu.

Namun, hingga akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan Dewa United vs PSIM Yogyakarta pun ditutup sementara dengan skor 0-0.

Baca juga : Dewa United vs PSIM Yogyakarta: Misi Van Gastel Jauhi Zona Degradasi

Babak Kedua: Dewa United Manfaatkan Penalti

Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta justru tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Meski demikian, dalam duel Dewa United vs PSIM Yogyakarta, Banten Warriors mengandalkan strategi serangan balik yang efektif.

Momen penentu terjadi pada menit ke-61. Dewa United mendapatkan hadiah penalti setelah Ivar Jenner dilanggar di dalam kotak terlarang.

Alex yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan Dewa United vs PSIM Yogyakarta, sekaligus memastikan kemenangan tuan rumah 1-0.

Baca juga : Dewa United vs PSIM Yogyakarta: Duel Strategi di Pekan Krusial

PSIM Yogyakarta Gagal Manfaatkan Peluang

Setelah tertinggal, PSIM Yogyakarta mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Laskar Mataram menciptakan beberapa peluang berbahaya dalam laga Dewa United vs PSIM Yogyakarta.

Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, PSIM gagal menyamakan kedudukan. Skor 1-0 untuk kemenangan Dewa United tetap bertahan.

Klasemen Sementara Usai Dewa United Vs PSIM Yogyakarta

Kemenangan dalam laga Dewa United vs PSIM Yogyakarta membuat Dewa United kini mengoleksi 37 poin dan berada di posisi kesembilan klasemen Indonesia Super League.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta harus puas tertahan di peringkat kedelapan dengan raihan 38 poin. (Z-10)

 



Editor : Gana Buana
