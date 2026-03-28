Maarten Paes Sabet Gelar Kiper Terbaik PSSI Awards 2026

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes

KIPER Timnas Indonesia, Maarten Paes, resmi dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Kelme Men's Goalkeeper of The Year dalam malam penganugerahan PSSI Awards 2026. Acara bergengsi tersebut berlangsung meriah di Jakarta, Sabtu (28/3).

Penjaga gawang yang kini merumput bersama Ajax Amsterdam tersebut berhasil mengungguli sejumlah nama lainnya dalam daftar nominasi, yakni Emil Audero, Ernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Teja Paku Alam.

"Saya sangat bersyukur dan ingin memberi selamat kepada kiper-kiper lain atas kerja keras luar biasa mereka tahun ini," ujar Paes seusai menerima trofi. "Mari biarkan Garuda terbang tinggi bersama-sama dengan semangat kebersamaan."

Proses pemilihan PSSI Awards 2026 dilakukan melalui pemungutan suara secara daring dan luring sepanjang Januari hingga Maret. Total sebanyak 790.000 suara tercatat masuk selama periode tersebut.

Paes menilai penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras yang ia lakukan, namun tidak terlepas dari kontribusi tim.

"Menurut saya ini adalah bukti kerja keras saya tapi ya ini selalu mengenai kerja keras tim. Jadi mari kita jadikan ini sebagai inspirasi untuk meraih lebih banyak trofi sebagai tim," ujarnya.

Meski berhasil mengungguli rekan-rekannya di timnas, Paes menegaskan bahwa penghargaan ini bukan soal ego individu.

"Ini bukan tentang ego. Ini tentang proses tim. Saya senang bekerja dengan Emil, bekerja dengan Nadeo, Cahya (Supriadi), dan Ernando. Semua orang yang bekerja bersama kami, dan ini tentang lambang di dada dan Garuda," ujarnya. (Ant/P-4)