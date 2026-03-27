Jadwal Indonesia FIFA Series , Simak Siaran Langsung Timnas Vs St Kitts and Nevis Malam Ini

Timnas Indonesia(instagram/@timnasindonesia)

TIMNAS Indonesia akan memulai kiprahnya di ajang FIFA Series 2026. Jadwal Indonesia FIFA Series melawan St Kitts and Nevis akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam ini.

Pertandingan timnas malam ini dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB setelah laga pembuka yang mempertemukan Bulgaria melawan Kepualuan Solomon pada pukul 15.00 WIB.

Laga ini akan menjadi momen penting bagi pelatih timnas Indonesia John Herdman. Pasalnya, dia akan melakoni debutnya bersama skuad Garuda.

Baca juga : AFF Luncurkan Bola Resmi Piala ASEAN

Kehadirannya diharapkan mampu membawa energi baru sekaligus meningkatkan performa timnas Indonesia.

Adapun FIFA Series merupakan turnamen persahabatan internasional yang digagas FIFA yang mempertemukan tim-tim antarkonfederasi.

Pada edisi kali ini, Indonesia dipercaya sebagai salah satu tuan rumah. Selain tim Merah Putih, turnamen juga diikuti Bulgaria, St Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon.

Baca juga : FIFA Luncurkan Bola Resmi Piala Dunia 2026

Format ajang yang diikuti empat negara itu bak semifinal. Pemenang di laga pertama akan bertemu di pertandingan kedua. Sementara itu, tim yang kalah tetap akan berlaga melawan sesama tim yang kalah di laga pembuka.

Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Jumat, 27 Maret 2026

Pukul 20.00 WIB

Stadion Utama Gelora Bung Karno

Siaran langsung Indosiar/SCTV dan streaming Vidio

