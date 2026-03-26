Format & Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Eropa Lengkap

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PERJALANAN menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bagi tim-tim di Benua Biru telah memasuki fase krusial. Dengan ekspansi peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, UEFA kini mendapatkan jatah 16 slot-meningkat dari sebelumnya 13 slot. Persaingan kualifikasi pun menjadi lebih sengit dengan format yang lebih dinamis.
Berbeda dengan edisi sebelumnya, kualifikasi kali ini dibagi menjadi dua fase utama yang saling terintegrasi:
Sebanyak 54 negara anggota UEFA dibagi ke dalam 12 grup (Grup A-L). Setiap grup berisi empat atau lima tim yang bertanding dengan sistem home-and-away.
Fase ini melibatkan 16 tim yang terdiri dari 12 tim runner-up dari babak grup dan 4 tim pemenang grup terbaik dari UEFA Nations League 2024/2025 yang gagal finis di dua besar babak kualifikasi reguler.
Saat ini, mata dunia tertuju pada babak play-off yang digelar pada akhir Maret 2026. Berikut adalah jadwal krusialnya:
|Fase
|Tanggal
|Keterangan
|Semifinal Play-off
|26-27 Maret 2026
|Sistem Single Leg
|Final Play-off
|31 Maret 2026
|Penentuan 4 Tiket Terakhir
Hingga Maret 2026, 12 negara telah mengamankan tempat mereka sebagai juara grup. Beberapa di antaranya adalah Jerman, Prancis, Spanyol, dan Portugal yang tampil dominan sepanjang babak pertama kualifikasi. (H-4)
