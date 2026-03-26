Format & Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Eropa Lengkap

World Cup(Instagram/@fifaworldcup)

PERJALANAN menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bagi tim-tim di Benua Biru telah memasuki fase krusial. Dengan ekspansi peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, UEFA kini mendapatkan jatah 16 slot-meningkat dari sebelumnya 13 slot. Persaingan kualifikasi pun menjadi lebih sengit dengan format yang lebih dinamis.

Format Kualifikasi Piala Dunia 2026 Eropa

Berbeda dengan edisi sebelumnya, kualifikasi kali ini dibagi menjadi dua fase utama yang saling terintegrasi:

1. Babak Pertama (Fase Grup)

Sebanyak 54 negara anggota UEFA dibagi ke dalam 12 grup (Grup A-L). Setiap grup berisi empat atau lima tim yang bertanding dengan sistem home-and-away.

Juara Grup (12 tim): Langsung lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026.

Runner-up Grup (12 tim): Melaju ke babak Play-off (Ronde Kedua).

2. Babak Kedua (Play-off)

Fase ini melibatkan 16 tim yang terdiri dari 12 tim runner-up dari babak grup dan 4 tim pemenang grup terbaik dari UEFA Nations League 2024/2025 yang gagal finis di dua besar babak kualifikasi reguler.

Info Penting: Ke-16 tim ini dibagi ke dalam empat jalur (Path A, B, C, D). Setiap jalur menggunakan sistem gugur satu pertandingan (single-leg) mulai dari semifinal hingga final. Pemenang dari setiap jalur berhak atas 4 tiket tersisa.

Jadwal Pertandingan Play-off Maret 2026

Saat ini, mata dunia tertuju pada babak play-off yang digelar pada akhir Maret 2026. Berikut adalah jadwal krusialnya:

Fase Tanggal Keterangan Semifinal Play-off 26-27 Maret 2026 Sistem Single Leg Final Play-off 31 Maret 2026 Penentuan 4 Tiket Terakhir

Daftar Tim Eropa yang Sudah Lolos (Update 2026)

Hingga Maret 2026, 12 negara telah mengamankan tempat mereka sebagai juara grup. Beberapa di antaranya adalah Jerman, Prancis, Spanyol, dan Portugal yang tampil dominan sepanjang babak pertama kualifikasi. (H-4)