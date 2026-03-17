Ashley Cole Tukangi Klub Serie B, Cesena

Pelatih baru klub Serie B Cesena, Ashley Cole(AFP/Adrian DENNIS)

MANTAN bek timnas Inggris, Ashley Cole, resmi memulai babak baru dalam karier manajerialnya. Klub kasta kedua Liga Italia (Serie B), Cesena, mengumumkan penunjukan Cole sebagai pelatih kepala baru pada Senin (16/3) WIB.

Berdasarkan pernyataan resmi klub, mantan bintang Chelsea dan Arsenal tersebut dikontrak untuk menukangi tim hingga Juni tahun ini.

Penunjukan ini menjadi tonggak sejarah bagi Cole, karena untuk pertama kalinya ia dipercaya menjabat sebagai pelatih kepala di level tim senior sejak gantung sepatu pada 2019.

Rekam Jejak Kepelatihan

Sebelum mendarat di Italia, pria berusia 45 tahun ini telah membangun portofolio yang solid sebagai asisten pelatih.

Ia tercatat pernah mengabdi di jajaran staf kepelatihan Chelsea, Everton, hingga Birmingham City. Pengalamannya tidak hanya terbatas di level klub; Cole juga merupakan figur penting di balik layar timnas Inggris.

Pada September 2024, Cole sempat meninggalkan Birmingham untuk fokus membantu Lee Carsley di The Football Association (FA) selama masa transisi kepemimpinan timnas Inggris.

Rentetan pengalaman mendampingi pelatih-pelatih papan atas tersebut diyakini menjadi modal kuat bagi Cole untuk meramu strategi di kompetisi Italia yang kompetitif.

Misi Penyelamatan Cesena

Kedatangan Cole bertujuan untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan setelah Cesena memecat Michele Mignani pada Sabtu (14/3).

Saat ini, klub yang bermarkas di wilayah timur Italia tersebut berada dalam posisi yang cukup stabil namun membutuhkan dorongan baru.

Sebagai tim promosi dari Serie C musim lalu, Cesena sejauh ini tampil impresif dengan menempati posisi kedelapan klasemen sementara Serie B setelah melakoni 30 pertandingan.

Cole diharapkan mampu mempertahankan performa tim atau bahkan membawa klub merangsek ke zona play-off promosi di sisa musim ini.

Legenda dengan Segudang Prestasi

Ashley Cole bukanlah nama asing di kancah sepak bola dunia. Selama masa jayanya sebagai pemain, ia dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik sepanjang masa.

Berikut adalah sekilas pencapaian prestisiusnya:

Karier Klub: Mencatatkan 384 penampilan di Liga Primer Inggris, meraih dua gelar juara bersama Arsenal dan satu gelar bersama Chelsea. Ia juga merupakan bagian dari skuat Chelsea saat menjuarai Liga Champions.

Karier Internasional: Mengoleksi 107 caps bersama Timnas Inggris, menempatkannya sebagai bek dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah The Three Lions, hanya terpaut satu angka dari rekor legendaris Bobby Moore (108 penampilan).

Kini, publik sepak bola menantikan apakah ketenangan dan ketajaman taktik Cole saat masih bermain bisa ditransformasikan ke pinggir lapangan untuk membawa Cesena terbang lebih tinggi di tanah Italia. (Ant/Z-1)