Wolfsburg vs Hoffenheim: Wolfsburg Tahan Imbang Hoffenheim 1-1 di Bundesliga

DEBUT kembalinya Dieter Hecking ke kursi kepelatihan VfL Wolfsburg berbuah manis dengan raihan satu poin krusial. Menjamu TSG Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga, Die Wölfe sukses memaksakan hasil imbang 1-1, sekaligus mengakhiri catatan buruk tiga kekalahan beruntun yang sempat menghantui mereka.

Datang dengan status belum menang dalam delapan laga dan terpuruk di posisi kedua dari bawah, Wolfsburg langsung mendapat tekanan hebat sejak awal. Kiper Kamil Grabara dipaksa bekerja keras membendung kemelut di kotak penalti akibat lemparan jarak jauh Vladimir Coufal. Namun, perlahan anak asuh Hecking mulai menemukan ritme permainan. Christian Eriksen bahkan hampir membawa tuan rumah unggul lewat tendangan voli keras yang hanya melambung tipis di atas mistar.

Hoffenheim bukannya tanpa perlawanan. Mereka menciptakan beberapa peluang emas melalui sundulan Wouter Burger dan aksi Fisnik Asllani. Penampilan impresif bek tengah Ozan Kabak, yang baru kembali dari cedera panjang musim 2024/25, juga berkali-kali merepotkan lini pertahanan Wolfsburg. Beruntung, ketangguhan Grabara di bawah mistar gawang memastikan skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tangan dingin Hecking mulai terlihat. Wolfsburg bermain lebih solid dan disiplin dalam meredam serangan Andrej Kramaric dkk. Saat peluang datang, tuan rumah berhasil memanfaatkannya dengan sempurna. Konstantinos Koulierakis sukses memecah kebuntuan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan pojok terukur dari Christian Eriksen.

Tertinggal satu gol, Hoffenheim nyaris mengalami bencana saat umpan balik ceroboh Leon Avdullahu hampir berbuah gol bunuh diri jika tidak membentur tiang gawang. Namun, tim tamu akhirnya berhasil menyelamatkan satu poin melalui sundulan presisi Grischa Promel yang gagal dijangkau oleh Grabara di sisa laga.

Meski sempat ada gelombang serangan di menit-menit akhir, skor 1-1 tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Hasil imbang ini membuat Hoffenheim kini harus waspada terhadap kejaran Stuttgart, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen dalam perburuan tiket Liga Champions.

Bagi Wolfsburg, meski gagal meraih kemenangan penuh, tambahan satu poin ini sangat berarti. Kini mereka hanya berjarak tiga poin dari zona aman klasemen Bundesliga. Harapan untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman kembali terbuka lebar di bawah arahan pelatih ketiga mereka musim ini. (Flash Score/Z-2)