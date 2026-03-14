KEJUTAN besar terjadi dalam lanjutan pekan ke-26 Saudi Pro League 2025/2026. Al Riyadh sukses menumbangkan tim raksasa Al Ittihad FC dengan skor telak 3-1 dalam laga yang berlangsung di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Jumat (13/3/2026) malam WIB.

Meskipun Al Ittihad sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Roger Fernandes pada menit ke-12, tuan rumah berhasil bangkit secara heroik di babak kedua. Mamadou Sylla menyamakan kedudukan pada menit ke-52 sebelum akhirnya Toze mengunci kemenangan lewat dua golnya di menit ke-78 dan 89.

Analisis Pertandingan Al Riyadh vs Al Ittihad

Secara statistik, Al Ittihad sebenarnya mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 62%. Namun, efektivitas serangan balik menjadi kunci kemenangan Al Riyadh. Tim asuhan tuan rumah mampu memaksimalkan 5 tembakan tepat sasaran menjadi 3 gol berharga.

Statistik Pertandingan Al Riyadh Al Ittihad FC Skor Akhir 3 1 Penguasaan Bola 38% 62% Total Tembakan 9 14

Susunan Pemain

Al Riyadh: Borjan; Al-Nowaiqi, Asiri, Al-Shuwayyi, Al-Khaibari; Ndong, Toure; Al-Rashidi, Toze, Musona; Mamadou Sylla.

Al Ittihad FC: Rajkovic; Al-Yami, Luiz Felipe, Al-Mousa, Kadesh; Kante, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Roger Fernandes.

Hasil ini membuat Al Ittihad tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara, sementara Al Riyadh mendapatkan poin krusial untuk menjauh dari zona degradasi. Apakah kekalahan ini akan mengancam posisi pelatih Al Ittihad di sisa musim 2026 ini?