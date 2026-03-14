KEJUTAN besar terjadi dalam lanjutan pekan ke-26 Saudi Pro League 2025/2026. Al Riyadh sukses menumbangkan tim raksasa Al Ittihad FC dengan skor telak 3-1 dalam laga yang berlangsung di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Jumat (13/3/2026) malam WIB.
Meskipun Al Ittihad sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Roger Fernandes pada menit ke-12, tuan rumah berhasil bangkit secara heroik di babak kedua. Mamadou Sylla menyamakan kedudukan pada menit ke-52 sebelum akhirnya Toze mengunci kemenangan lewat dua golnya di menit ke-78 dan 89.
Secara statistik, Al Ittihad sebenarnya mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 62%. Namun, efektivitas serangan balik menjadi kunci kemenangan Al Riyadh. Tim asuhan tuan rumah mampu memaksimalkan 5 tembakan tepat sasaran menjadi 3 gol berharga.
|Statistik Pertandingan
|Al Riyadh
|Al Ittihad FC
|Skor Akhir
|3
|1
|Penguasaan Bola
|38%
|62%
|Total Tembakan
|9
|14
Al Riyadh: Borjan; Al-Nowaiqi, Asiri, Al-Shuwayyi, Al-Khaibari; Ndong, Toure; Al-Rashidi, Toze, Musona; Mamadou Sylla.
Al Ittihad FC: Rajkovic; Al-Yami, Luiz Felipe, Al-Mousa, Kadesh; Kante, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Roger Fernandes.
Hasil ini membuat Al Ittihad tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara, sementara Al Riyadh mendapatkan poin krusial untuk menjauh dari zona degradasi. Apakah kekalahan ini akan mengancam posisi pelatih Al Ittihad di sisa musim 2026 ini?
