Preview Lorient vs Lens: Misi Sang Or Rebut Puncak Klasemen Ligue 1

LAGA seru akan tersaji di Stade du Moustoir yakni Lorient vs Lens, dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 pada Sabtu (14/3/2026). Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi tim tamu, Les Sang et Or, yang berpeluang mengudeta Paris Saint-Germain (PSG) dari puncak klasemen jika berhasil membawa pulang tiga poin.
Lens datang dengan motivasi tinggi setelah kemenangan telak 3-0 atas Metz pekan lalu. Tim asuhan Pierre Sage saat ini hanya terpaut satu poin dari sang pemuncak klasemen, PSG. Keunggulan utama Lens musim ini terletak pada lini pertahanannya yang merupakan yang terbaik di liga, hanya kebobolan 21 gol dari 25 pertandingan.
Namun, Lorient bukan lawan yang mudah ditaklukkan di markas sendiri. Les Merlus memegang rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan kandang terakhir mereka di liga (W5, D5). Meski berada di posisi ke-10 klasemen, Lorient dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan, terbukti dengan catatan tiga hasil imbang berturut-turut, termasuk menahan imbang Lille 1-1 di laga terakhir.
Tuan rumah mendapatkan angin segar dengan kembalinya Pablo Pagis dari masa suspensi. Pagis menjadi jimat keberuntungan musim ini, di mana Lorient tidak pernah kalah saat ia mencetak gol. Namun, Olivier Pantaloni harus memutar otak karena absennya gelandang jangkar Laurent Abergel akibat cedera.
Di kubu tamu, Florian Thauvin tetap menjadi ancaman utama. Mantan pemain timnas Prancis ini memiliki catatan apik melawan Lorient dengan kontribusi 5 gol/assist dalam 5 pertemuan terakhir. Sayangnya, Lens tidak akan diperkuat penyerang lincah Wesley Saïd yang masih dibekap cedera.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|02/11/2025
|Lens vs Lorient
|3-0
|03/05/2024
|Lens vs Lorient
|2-0
|04/11/2023
|Lorient vs Lens
|0-0
|21/05/2023
|Lorient vs Lens
|1-3
|09/02/2023
|Lorient vs Lens
|1-1 (Pen 2-4)
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Meïté, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Cadiou, Kouassi; Makengo, Karim; Dieng.
Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Edouard.
LORIENT akan menjamu RC Lens dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 2025/2026 di Stade du Moustoir, Sabtu (14/3).
