Preview Lorient vs Lens: Misi Sang Or Rebut Puncak Klasemen Ligue 1

Lorient(Instagram/@fclorient)

LAGA seru akan tersaji di Stade du Moustoir yakni Lorient vs Lens, dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 pada Sabtu (14/3/2026). Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi tim tamu, Les Sang et Or, yang berpeluang mengudeta Paris Saint-Germain (PSG) dari puncak klasemen jika berhasil membawa pulang tiga poin.

Analisis Pertandingan Lorient vs Lens: Duel Benteng Kokoh vs Ketangguhan Kandang

Lens datang dengan motivasi tinggi setelah kemenangan telak 3-0 atas Metz pekan lalu. Tim asuhan Pierre Sage saat ini hanya terpaut satu poin dari sang pemuncak klasemen, PSG. Keunggulan utama Lens musim ini terletak pada lini pertahanannya yang merupakan yang terbaik di liga, hanya kebobolan 21 gol dari 25 pertandingan.

Namun, Lorient bukan lawan yang mudah ditaklukkan di markas sendiri. Les Merlus memegang rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan kandang terakhir mereka di liga (W5, D5). Meski berada di posisi ke-10 klasemen, Lorient dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan, terbukti dengan catatan tiga hasil imbang berturut-turut, termasuk menahan imbang Lille 1-1 di laga terakhir.

Detail Pertandingan Stadion: Stade Yves Allainmat - Le Moustoir

Stade Yves Allainmat - Le Moustoir Kota: Lorient, Prancis

Lorient, Prancis Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026, Pukul 23.00 WIB

Kondisi Tim dan Pemain Kunci

Lorient

Tuan rumah mendapatkan angin segar dengan kembalinya Pablo Pagis dari masa suspensi. Pagis menjadi jimat keberuntungan musim ini, di mana Lorient tidak pernah kalah saat ia mencetak gol. Namun, Olivier Pantaloni harus memutar otak karena absennya gelandang jangkar Laurent Abergel akibat cedera.

Lens

Di kubu tamu, Florian Thauvin tetap menjadi ancaman utama. Mantan pemain timnas Prancis ini memiliki catatan apik melawan Lorient dengan kontribusi 5 gol/assist dalam 5 pertemuan terakhir. Sayangnya, Lens tidak akan diperkuat penyerang lincah Wesley Saïd yang masih dibekap cedera.

Head-to-Head (H2H) 5 Pertemuan Terakhir

Tanggal Pertandingan Skor 02/11/2025 Lens vs Lorient 3-0 03/05/2024 Lens vs Lorient 2-0 04/11/2023 Lorient vs Lens 0-0 21/05/2023 Lorient vs Lens 1-3 09/02/2023 Lorient vs Lens 1-1 (Pen 2-4)

Prediksi Susunan Pemain

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Meïté, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Cadiou, Kouassi; Makengo, Karim; Dieng.

Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Edouard.

Statistik Menarik

Lorient belum terkalahkan di kandang dalam 10 laga liga terakhir.

Lens memiliki pertahanan terbaik di Ligue 1 musim ini (21 gol kebobolan).

Lens selalu mencetak gol dalam 15 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

