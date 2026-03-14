Preview Ligue 1: Lorient vs Lens, Misi Kudeta Tahta di Stade du Moustoir

Ilustrasi(Dok Instagram)

LORIENT akan menjamu RC Lens dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 2025/2026 di Stade du Moustoir, Sabtu (14/3). Laga ini menjadi krusial bagi tim tamu yang berambisi menggeser PSG dari puncak klasemen sementara.

Ambisi Kudeta Takhta RC Lens

RC Lens saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 56 poin dari 25 pertandingan. Skuad asuhan Pierre Sage hanya tertinggal satu poin dari Paris Saint-Germain. Dengan PSG yang baru bermain pada hari Minggu, kemenangan atas Lorient akan membawa Lens memuncaki klasemen Ligue 1 untuk sementara waktu.

Performa tandang Lens juga cukup impresif, dengan hanya menelan satu kekalahan dari sepuluh laga tandang terakhir mereka. Kehadiran striker Odsonne Edouard yang sedang on-fire menjadi ancaman nyata bagi pertahanan tuan rumah.

Ketangguhan Lorient di Stade du Moustoir

Meskipun berada di papan tengah (peringkat 10), Lorient bukan lawan yang mudah ditaklukkan saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. "Les Merlus" mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 10 laga kandang terakhir di liga. Olivier Pantaloni berhasil membangun organisasi pertahanan yang solid, meski mereka harus kehilangan gelandang kunci Laurent Abergel akibat cedera.

Statistik Menarik: Lens memenangkan 6 dari 10 pertemuan terakhir melawan Lorient.

Lorient belum terkalahkan di kandang sejak September 2025.

Lens selalu mencetak gol dalam 19 pertandingan terakhir mereka di Ligue 1.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI (3-4-2-1) Lorient Mvogo; Kouassi, Talbi, Meite; Katseris, Cadiou, Ebong, Faye; Makengo, Dermane; Bamba Dieng Lens Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Sima; Odsonne Edouard

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

02/11/2025: Lens 3-0 Lorient (Ligue 1)

3-0 Lorient (Ligue 1) 03/05/2024: Lens 2-0 Lorient (Ligue 1)

2-0 Lorient (Ligue 1) 04/11/2023: Lorient 0-0 Lens (Ligue 1)

21/05/2023: Lorient 1-3 Lens (Ligue 1)

(Ligue 1) 09/02/2023: Lorient 1-1 Lens (Lens menang adu penalti - Coupe de France)

Dengan motivasi perburuan gelar juara, Lens diprediksi akan tampil menekan sejak awal. Namun, ketangguhan mental Lorient di kandang bisa membuat laga ini berakhir dengan skor tipis atau bahkan imbang jika Lens tidak waspada terhadap serangan balik cepat tuan rumah. (E-4)