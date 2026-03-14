Preview Ligue 1 Monaco vs Brest: Misi Balas Dendam Les Monegasques di Louis II

AS Monaco akan menjamu tim kejutan Brest dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 di Stade Louis II, Sabtu (14/3). Pertandingan ini menjadi panggung bagi dua tim yang tengah berada dalam tren positif, meski tuan rumah harus berjuang melawan krisis pemain akibat cedera.

Analisis Pertandingan: Momentum vs Konsistensi

Monaco datang ke laga ini dengan kepercayaan diri setinggi langit. Pasukan Sébastien Pocognoli baru saja mencatatkan kemenangan sensasional 3-1 atas juara bertahan Paris Saint-Germain di Parc des Princes akhir pekan lalu. Kemenangan tersebut merupakan yang keempat secara berturut-turut bagi Les Monegasques di liga, membuat mereka merangkak naik ke posisi 7 klasemen sementara dengan 40 poin.

Di sisi lain, Brest di bawah asuhan Éric Roy juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Berada di posisi 9 dengan 36 poin, mereka tidak terkalahkan dalam enam laga terakhir. Pertahanan solid menjadi kunci Les Pirates, di mana mereka sukses mencatatkan tiga clean sheet beruntun dalam kemenangan terakhir mereka. Menariknya, Brest memenangkan pertemuan pertama musim ini dengan skor 1-0 di bulan Desember, yang menambah bumbu "balas dendam" bagi publik Monaco.

Kabar Tim: Monaco dipastikan kehilangan Vanderson dan Caio Henrique karena cedera. Namun, kiper Lukáš Hradecký siap kembali mengawal gawang setelah pulih dari cedera lutut.

Prediksi Susunan Pemain

AS Monaco (3-4-2-1): Hradecký; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Bamba, Camara, Golovin; Akliouche, Coulibaly; Balogun.

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Ebimbe; Ajorque.

Statistik Kunci & Head-to-Head

Kategori Data Statistik Lokasi Pertandingan Stade Louis II, Monaco Rekor H2H di Louis II Monaco 6 Kemenangan Beruntun Performa Monaco 4 Menang Beruntun (Ligue 1) Performa Brest 6 Laga Tak Terkalahkan

Prediksi Skor Akhir

Meskipun Monaco kehilangan banyak pemain pilar, performa mereka saat menumbangkan PSG menunjukkan mentalitas juara. Rekor kandang yang dominan melawan Brest di Stade Louis II menjadi faktor pembeda utama. Brest akan memberikan perlawanan alot melalui serangan balik, namun Monaco diprediksi mampu mengamankan poin penuh.

Prediksi Skor: AS Monaco 2-1 Brest