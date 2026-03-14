Preview Ligue 1: Angers vs Nice, Misi Menjauh dari Zona Merah

PERTANDINGAN pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Angers SCO melawan OGC Nice di Stade Raymond Kopa pada Sabtu, 14 Maret 2026. Kedua tim datang dengan kondisi yang kontras; tuan rumah Angers tengah berusaha menjaga momentum positif, sementara Nice sedang berjuang memutus tren buruk demi menghindari ancaman degradasi.

Detail Pertandingan

Informasi Keterangan Kompetisi Ligue 1 2025/2026 (Pekan 26) Waktu Kick-off Sabtu, 14 Maret 2026, 19:00 Local Time Stadion Stade Raymond Kopa, Angers Wasit Francois Letexier

Kondisi Tim dan Analisis

Angers saat ini menduduki peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Skuad asuhan Alexandre Dujeux baru saja memetik kemenangan krusial 1-0 atas Nantes pekan lalu. Hasil ini memberikan napas lega bagi Les Scoistes yang sebelumnya sempat menelan tiga kekalahan beruntun.

Di sisi lain, OGC Nice berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Les Aiglons tertahan di posisi ke-15 dengan 24 poin. Kekalahan telak 0-4 dari Rennes di kandang sendiri menunjukkan rapuhnya lini pertahanan mereka. Tanpa kemenangan dalam enam laga terakhir, Claude Puel harus segera menemukan formula untuk membangkitkan mentalitas pasukannya.

Berita Pemain

Angers: Yassin Belkhdim (Sanksi Kartu), Prosper Peter (Cedera).

Yassin Belkhdim (Sanksi Kartu), Prosper Peter (Cedera). Nice: Mohamed Abdelmonem (Cedera ACL), Moise Bombito (Cedera), Isak Jansson (Diragukan).

Prediksi Susunan Pemain

Angers (3-5-2): Koffi; Biumla, Camara, Lefort; Arcus, Courcoul, Belkebla, Van den Boomen, Hanin; Sbaï, Koyalipou.

Nice (4-2-3-1): Diouf; Clauss, Bah, Dante, Bard; Sanson, Vanhoutte; Gouveia, Diop, Louchet; Kevin Carlos.

Statistik Pertemuan (H2H)

Dalam pertemuan pertama musim ini pada Desember 2025, Angers secara mengejutkan berhasil mencuri kemenangan 1-0 di markas Nice. Namun, secara historis di Stade Raymond Kopa, Nice memiliki catatan yang cukup kompetitif.

Fakta Kunci: Angers meraih 5 clean sheet di kandang musim ini.

Nice hanya menang 1 kali dari 12 laga tandang terakhirnya.

Sofiane Diop adalah top skor Nice dengan 9 gol di semua kompetisi.

Prediksi Skor Akhir

Melihat performa buruk lini pertahanan Nice dan solidnya Angers saat bermain di kandang, tuan rumah diprediksi akan unggul tipis.

Prediksi: Angers 1-0 Nice

