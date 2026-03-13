Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

14/3/2026 06:25
Preview West Ham United vs Manchester City: Ambisi di London Stadium
Ilustrasi(Dok AFP)

LAGA pekan ke-30 Liga Inggris 2025/2026 akan mempertemukan West Ham United melawan Manchester City di London Stadium pada Sabtu (14/3). Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi sekaligus menjadi momen krusial bagi City dalam perburuan gelar juara.

Ambisi Berbeda di London Stadium

West Ham United saat ini tertahan di peringkat ke-18 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Kemenangan atau hasil imbang bisa membawa tim asuhan Nuno Espirito Santo keluar dari zona merah, menggeser Nottingham Forest. Namun, mereka harus tampil tanpa Crysencio Summerville yang mengalami cedera betis saat laga Piala FA kontra Brentford.

Di kubu lawan, Manchester City datang dengan misi wajib menang untuk memangkas jarak tujuh poin dari Arsenal di puncak klasemen. Meskipun baru saja menelan kekalahan pahit di Liga Champions dari Real Madrid, skuat The Citizens tetap diunggulkan berkat kembalinya ketajaman Erling Haaland yang telah mengoleksi 22 gol musim ini.

Informasi Pertandingan

  • Venue: London Stadium, London
  • Waktu: Minggu, 15 Maret 2026, 03.00 WIB
  • Wasit: Michael Oliver

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor
20/12/2025 Man City vs West Ham 3-0
04/01/2025 Man City vs West Ham 4-1
31/08/2024 West Ham vs Man City 1-3
19/05/2024 Man City vs West Ham 3-1
16/09/2023 West Ham vs Man City 1-3

Prediksi Susunan Pemain

West Ham United (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Kudus, Paqueta; Antonio.

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Semenyo, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland.

Manchester City diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, namun West Ham yang kini tampil lebih solid di bawah Nuno Espirito Santo bisa memberikan perlawanan sengit melalui skema serangan balik cepat lewat Jarrod Bowen dan Mohammed Kudus.



Editor : Putri yuliani
