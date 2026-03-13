Preview Liga Inggris: Burnley vs Bournemouth, Misi Mustahil The Clarets

Ilustrasi(Dok AFP)

PEKAN ke-30 Liga Inggris 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Burnley melawan Bournemouth di Stadion Turf Moor pada Sabtu (14/3). Laga ini menjadi pertaruhan besar bagi tuan rumah yang sedang berjuang menghindari degradasi.

Kondisi Tim dan Analisis

Burnley saat ini terpuruk di posisi ke-19 klasemen. Skuad asuhan Scott Parker hanya mampu mengumpulkan sembilan poin sejak November lalu. Masalah cedera pemain kunci seperti Josh Cullen dan Zeki Amdouni semakin memperumit situasi Parker untuk meramu strategi bertahan yang solid.

Sebaliknya, Bournemouth tampil sangat konsisten di bawah arahan Andoni Iraola. The Cherries mencatatkan sembilan laga beruntun tanpa kekalahan. Ketajaman Evanilson dan kreativitas Marcus Tavernier diprediksi akan mengeksploitasi lini belakang Burnley yang telah kebobolan 58 gol musim ini.

Prediksi Susunan Pemain

Posisi Burnley (3-4-2-1) Bournemouth (4-2-3-1) Kiper Martin Dubravka Djordje Petrovic Belakang Humphreys, Worrall, Esteve Jimenez, Hill, Senesi, Truffert Tengah Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires Adams, Alex Scott Depan Jaidon Anthony, Hannibal, Lyle Foster Rayan, Christie, Tavernier, Evanilson

Statistik Head-to-Head

Pertemuan Terakhir: Bournemouth 1-1 Burnley (Desember 2025)

Rekor 16 Laga: Burnley 8 menang, Bournemouth 5 menang, 3 imbang.

Form Burnley: L-W-D-L-L

Form Bournemouth: D-W-D-D-D

Prediksi Skor: Burnley 1-2 Bournemouth. Kualitas penyelesaian akhir Bournemouth dan krisis pemain di kubu Burnley kemungkinan besar akan membuat tiga poin dibawa pulang oleh tim tamu ke Vitality Stadium.