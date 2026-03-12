Alexander-Arnold: Banyak yang Mengira Madrid akan Dihajar City

(Youtube Man City)

REAL Madrid membuktikan diri sebagai raja Liga Champions setelah melibas Manchester City 3-0 pada leg pertama babak 16 besar di Santiago Bernabeu, Kamis (12/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus membungkam keraguan banyak pihak yang memprediksi Los Blancos akan dihajar oleh skuad asuhan Pep Guardiola.

Bek Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, menilai kemenangan telak ini merupakan pesan kuat kepada publik. Menurutnya, banyak orang meragukan Madrid karena performa tim yang tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir di kompetisi domestik.

Statistik Pertandingan: Skor: Real Madrid 3 - 0 Manchester City

Pencetak Gol: Federico Valverde (Hattrick - Babak Pertama)

Lokasi: Santiago Bernabeu, Madrid

Kompetisi: Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions 2026

Mentalitas Juara di Tengah Badai Cedera

"Itu penampilan yang luar biasa. Ketika undian keluar hingga menjelang pertandingan, banyak pembicaraan di luar tim. Banyak orang mengira kami akan dihajar malam ini," ujar Alexander-Arnold kepada TNT Sports pascapertandingan.

Madrid tampil dalam kondisi yang jauh dari ideal. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo Goes harus absen karena cedera. Namun, di bawah arahan Alvaro Arbeloa, Madrid menunjukkan bahwa identitas klub jauh lebih besar daripada individu pemain.

"Ini menunjukkan mentalitas tim. Tidak peduli siapa yang cedera atau pemain yang absen, kompetisi ini sangat berarti bagi klub," tambah mantan pemain Liverpool tersebut.

Federico Valverde: Representasi Juanito Abad ke-21

Federico Valverde menjadi pahlawan kemenangan dengan torehan tiga golnya yang tercipta hanya dalam durasi 45 menit pertama. Efektivitas dan daya jelajah Valverde membuat lini tengah Manchester City kewalahan sepanjang laga.

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memberikan sanjungan khusus kepada pemain internasional Uruguay tersebut. Arbeloa bahkan menyandingkan Valverde dengan legenda besar Madrid, Juanito, yang dikenal dengan semangat pantang menyerah.

"Saya sangat senang untuk Valverde. Menurut saya dia adalah Juanito abad ke-21. Dia representasi sempurna dari Real Madrid," tegas Arbeloa.

Kemenangan 3-0 ini memberikan keuntungan psikologis dan teknis yang sangat besar bagi Madrid. Mereka hanya butuh hasil imbang atau kalah tidak lebih dari dua gol pada leg kedua di markas Manchester City pekan depan untuk memastikan tiket ke perempat final Liga Champions 2026.

FAQ (People Also Ask)

Siapa yang mencetak gol dalam laga Real Madrid vs Man City 2026?

Federico Valverde memborong seluruh gol (hattrick) dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Manchester City.

Siapa pelatih Real Madrid saat ini?

Real Madrid saat ini dilatih oleh Alvaro Arbeloa.

Kapan leg kedua Manchester City vs Real Madrid dimainkan?

Leg kedua babak 16 besar akan berlangsung di Manchester pada pekan depan (Maret 2026). (AFP/I-2)