Jadwal Liga Champions Hari Ini 11 Maret 2026: Newcastle vs Barcelona Live MOJI

Liga Champions 2026(instagram/@championsleague)

KOMPETISI antarklub paling bergengsi di Eropa, UEFA Champions League atau UCL musim 2025/2026, telah memasuki fase krusial. Hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, babak 16 besar menyajikan duel sengit yang mempertemukan klub-klub elite. Salah satu yang paling dinantikan adalah sejarah baru bagi Newcastle United yang akan menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, di St. James' Park. Bagi Anda yang mencari tempat nonton live streaming jangan lewatkan jadwal UCL malam ini resmi, pemegang hak siar di Indonesia tetap berada di bawah naungan grup Emtek melalui saluran terestrial MOJI, SCTV, serta platform streaming Vidio.

Jadwal Liga Champions Hari Ini (11 Maret 2026)

Berikut adalah rincian jadwal kick-off leg pertama babak 16 besar Liga Champions untuk waktu Indonesia Barat (WIB):

Pertandingan Waktu (WIB) Siaran Langsung Galatasaray vs Liverpool 00:45 WIB Selesai (1-0) Newcastle vs Barcelona 03:00 WIB MOJI, Vidio Atalanta vs Bayern Munchen 03:00 WIB Vidio, beIN Sports 2 Atletico Madrid vs Tottenham 03:00 WIB Vidio, beIN Sports 3

Tempat Nonton Live Streaming Resmi

Untuk memastikan pengalaman menonton tanpa hambatan dan legal, berikut adalah opsi platform yang tersedia di Indonesia:

Saluran TV Digital (MOJI & SCTV): Saluran ini menyiarkan pertandingan pilihan secara gratis melalui antena digital. Pastikan TV Anda sudah mendukung siaran digital.

Saluran ini menyiarkan pertandingan pilihan secara gratis melalui antena digital. Pastikan TV Anda sudah mendukung siaran digital. Aplikasi Vidio: Platform utama untuk menyaksikan seluruh laga UCL. Anda memerlukan paket langganan "Platinum" (sekitar Rp45.000/bulan) atau paket "Ultimate" untuk akses di semua perangkat.

Platform utama untuk menyaksikan seluruh laga UCL. Anda memerlukan paket langganan "Platinum" (sekitar Rp45.000/bulan) atau paket "Ultimate" untuk akses di semua perangkat. beIN Sports: Tersedia bagi pelanggan TV berbayar (IndiHome, K-Vision, dll) atau melalui aplikasi beIN Sports Connect.

Catatan Redaksi: Jadwal siaran langsung dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar. Pastikan untuk mengecek panduan program pada aplikasi terkait sebelum laga dimulai.

1. Apakah Liga Champions 2026 tayang di SCTV?

Ya, SCTV menyiarkan pertandingan pilihan, namun jadwal hari ini Newcastle vs Barcelona difokuskan pada saluran MOJI.

2. Berapa harga paket Vidio terbaru 2026?

Paket Platinum mulai dari Mata Uang Rupiah 45.000, sedangkan paket Ultimate yang mencakup Premier League berkisar antara Rp99.000 hingga Rp175.000.

3. Kapan jadwal Real Madrid vs Manchester City?

Pertandingan tersebut akan digelar pada Kamis dini hari, 12 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.

(H-4)