Jadwal Liga Champions Hari Ini 11 Maret 2026: Newcastle vs Barcelona Live MOJI

KOMPETISI antarklub paling bergengsi di Eropa, UEFA Champions League atau UCL musim 2025/2026, telah memasuki fase krusial. Hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, babak 16 besar menyajikan duel sengit yang mempertemukan klub-klub elite. Salah satu yang paling dinantikan adalah sejarah baru bagi Newcastle United yang akan menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, di St. James' Park. Bagi Anda yang mencari tempat nonton live streaming jangan lewatkan jadwal UCL malam ini resmi, pemegang hak siar di Indonesia tetap berada di bawah naungan grup Emtek melalui saluran terestrial MOJI, SCTV, serta platform streaming Vidio.
Berikut adalah rincian jadwal kick-off leg pertama babak 16 besar Liga Champions untuk waktu Indonesia Barat (WIB):
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Siaran Langsung
|Galatasaray vs Liverpool
|00:45 WIB
|Selesai (1-0)
|Newcastle vs Barcelona
|03:00 WIB
|MOJI, Vidio
|Atalanta vs Bayern Munchen
|03:00 WIB
|Vidio, beIN Sports 2
|Atletico Madrid vs Tottenham
|03:00 WIB
|Vidio, beIN Sports 3
Untuk memastikan pengalaman menonton tanpa hambatan dan legal, berikut adalah opsi platform yang tersedia di Indonesia:
1. Apakah Liga Champions 2026 tayang di SCTV?
Ya, SCTV menyiarkan pertandingan pilihan, namun jadwal hari ini Newcastle vs Barcelona difokuskan pada saluran MOJI.
2. Berapa harga paket Vidio terbaru 2026?
Paket Platinum mulai dari Mata Uang Rupiah 45.000, sedangkan paket Ultimate yang mencakup Premier League berkisar antara Rp99.000 hingga Rp175.000.
3. Kapan jadwal Real Madrid vs Manchester City?
Pertandingan tersebut akan digelar pada Kamis dini hari, 12 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.
(H-4)
