Roket David Martinez Bawa LAFC Tekuk FC Dallas, Hugo Lloris Tampil Heroik

LOS Angeles FC (LAFC) berhasil mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim MLS 2026 setelah menumbangkan FC Dallas dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar di BMO Stadium pada Sabtu malam waktu setempat (Minggu siang WIB) menjadi panggung bagi talenta muda David Martinez.

Gol Roket David Martinez

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, LAFC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-56. David Martinez, pemain internasional Venezuela berusia 20 tahun, melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti setelah menerima operan dari Stephen Eustaquio. Bola meluncur deras ke pojok gawang tanpa mampu dijangkau kiper Dallas, Michael Collodi.

Statistik Pertandingan (LAFC vs FC Dallas) Kategori LAFC FC Dallas Penguasaan Bola 49% 51% Tembakan (On Target) 11 (5) 9 (5) Penyelamatan Kiper 5 4

Hugo Lloris Tampil Gemilang

Kemenangan LAFC tidak lepas dari performa impresif Hugo Lloris di bawah mistar gawang. Mantan kapten Timnas Prancis tersebut melakukan lima penyelamatan penting, termasuk mementahkan peluang emas Petar Musa di masa injury time babak kedua. Ini merupakan clean sheet ketiga secara beruntun bagi Lloris di musim reguler 2026.

Di sisi lain, bintang baru LAFC, Son Heung-min, bermain penuh selama 90 menit namun gagal mencatatkan namanya di papan skor. Pemain asal Korea Selatan itu sempat menerima kartu kuning di menit ke-10 karena dianggap melakukan simulasi di dalam kotak penalti.

Posisi Klasemen

Dengan hasil ini, LAFC kini mengoleksi 9 poin dari tiga pertandingan awal, menjadikan mereka salah satu tim dengan start terbaik di Wilayah Barat. Tim asuhan Marc Dos Santos tersebut juga belum kebobolan satu gol pun di liga sejauh ini.

Selanjutnya, LAFC akan mengalihkan fokus ke ajang Concacaf Champions Cup untuk menghadapi Alajuelense pada Selasa (10/3) sebelum kembali menjamu St. Louis CITY di kompetisi domestik pada akhir pekan depan.