Hasil Bangkok United vs Tampines Rovers: Menang 2-1, Khaeng Thep Unggul Agregat di ACL2 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Bangkok United berhasil mengamankan modal penting dalam upaya mereka melangkah ke semifinal AFC Champions League Two (ACL2) musim 2025/2026. Menjamu wakil Singapura, Tampines Rovers, di True BG Stadium, Pathum Thani pada Kamis (5/3/2026), tim berjuluk Khaeng Thep tersebut menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor tipis 2-1.

Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi, terutama di babak kedua ketika tuan rumah harus bermain dengan 10 orang setelah Philip Maia menerima kartu merah langsung. Meski terus ditekan di menit-menit akhir, skuat asuhan Totchtawan Sripan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Jalannya Pertandingan

Bangkok United langsung tancap gas sejak awal laga. Hasilnya, Nebojsa Kosovic berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-11 melalui skema serangan balik cepat. Tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-18, Picha Autra mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Tampines Rovers.

Memasuki babak kedua, Tampines Rovers mulai keluar menyerang untuk memperkecil ketertinggalan. Usaha tim tamu baru membuahkan hasil pada menit ke-80 lewat aksi Trent Buhagiar. Namun, drama terjadi hanya semenit berselang.

Insiden Kartu Merah Pada menit ke-81, bek Bangkok United, Philip Maia, menerima kartu merah langsung dari wasit setelah melakukan pelanggaran keras. Hal ini memaksa tuan rumah bermain bertahan total di sisa waktu pertandingan untuk menjaga keunggulan.

Statistik Pertandingan

Kategori Bangkok United Tampines Rovers Skor Akhir 2 1 Pencetak Gol N. Kosovic (11'), Picha Autra (18') T. Buhagiar (80') Kartu Merah 1 (Philip Maia) 0

Jadwal Leg Kedua

Kemenangan ini memberikan keuntungan bagi Bangkok United, namun posisi mereka belum sepenuhnya aman. Tampines Rovers masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan saat bertindak sebagai tuan rumah pada pertemuan kedua.

Sesuai jadwal, leg kedua perempat final akan digelar di Singapura pada Kamis, 12 Maret 2026. Bangkok United hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal, sementara Tampines Rovers wajib menang dengan selisih minimal dua gol untuk melaju secara otomatis.