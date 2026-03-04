Gamba vs  Ratchaburi : Hasil Imbang 1-1

Gamba vs Ratchaburi(Instagram/@gambaosaka_official)

TIM sepakbola Jepang pertandingan Gamba vs Ratchaburi FC menuai hasil imbang 1-1 pada laga leg pertama perempat final AFC Champions League Two 2025/2026 yang digelar di Panasonic Stadium Suita, Rabu (4/3).

Ratchaburi FC sempat mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Daniel Ting pada menit ke-18. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Gamba, Ting berhasil membawa "The Dragon Kings" unggul lebih dulu. Skor 0-1 bertahan hingga jeda antarpelaku.

Dominasi Gamba Osaka dan Penyelamatan Gaku Nawata

Memasuki babak kedua, Gamba Osaka yang didukung ribuan suporternya tampil sangat dominan dengan penguasaan bola mencapai 62%. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Ratchaburi yang dikomandoi Jonathan Khemdee membuat tim asuhan Dani Poyatos kesulitan mencari celah.

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-84. Gaku Nawata, yang baru masuk di pertengahan babak kedua, menjadi pahlawan bagi tuan rumah. Memanfaatkan assist dari Riku Handa, Nawata melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau kiper Pathomakkakul. Hasil imbang 1-1 ini membuat persaingan memperebutkan tiket semifinal masih sangat terbuka lebar.

Fakta Menarik: Ratchaburi FC berhasil memutus tren kemenangan beruntun Gamba Osaka di kompetisi Asia musim ini, sekaligus menjadi modal berharga bagi mereka saat menjamu wakil Jepang tersebut di leg kedua pekan depan.

Statistik Pertandingan

Kategori Gamba Osaka Ratchaburi FC Skor 1 1 Penguasaan Bola 62% 38% Total Shots 15 6

Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua yang akan berlangsung di Thailand pada 11 Maret 2026 mendatang untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke fase semifinal. (H-4)