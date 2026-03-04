Gamba vs  Ratchaburi : Hasil Imbang 1-1

Headline
TIM sepakbola Jepang pertandingan Gamba vs Ratchaburi FC menuai hasil imbang 1-1 pada laga leg pertama perempat final AFC Champions League Two 2025/2026 yang digelar di Panasonic Stadium Suita, Rabu (4/3).
Ratchaburi FC sempat mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Daniel Ting pada menit ke-18. Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Gamba, Ting berhasil membawa "The Dragon Kings" unggul lebih dulu. Skor 0-1 bertahan hingga jeda antarpelaku.
Memasuki babak kedua, Gamba Osaka yang didukung ribuan suporternya tampil sangat dominan dengan penguasaan bola mencapai 62%. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Ratchaburi yang dikomandoi Jonathan Khemdee membuat tim asuhan Dani Poyatos kesulitan mencari celah.
Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-84. Gaku Nawata, yang baru masuk di pertengahan babak kedua, menjadi pahlawan bagi tuan rumah. Memanfaatkan assist dari Riku Handa, Nawata melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau kiper Pathomakkakul. Hasil imbang 1-1 ini membuat persaingan memperebutkan tiket semifinal masih sangat terbuka lebar.
|Kategori
|Gamba Osaka
|Ratchaburi FC
|Skor
|1
|1
|Penguasaan Bola
|62%
|38%
|Total Shots
|15
|6
Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua yang akan berlangsung di Thailand pada 11 Maret 2026 mendatang untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke fase semifinal. (H-4)
