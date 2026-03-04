Hasil Pumas UNAM vs Toluca: Duel Sengit Papan Atas Liga MX 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pertandingan pekan kedelapan Liga MX Clausura 2026 mempertemukan dua raksasa, Pumas UNAM dan CD Toluca, di Estadio Olimpico Universitario, Mexico City. Laga ini menjadi sorotan utama karena mempertemukan tim dengan serangan agresif melawan pertahanan paling kokoh di liga musim ini.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama dibunyikan, Pumas UNAM langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan Juninho sebagai ujung tombak, tim tuan rumah berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Toluca yang dipimpin oleh Federico Pereira. Namun, Toluca menunjukkan mengapa mereka hanya kebobolan sedikit gol musim ini dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin.

Di babak kedua, tempo permainan meningkat. Toluca mulai berani keluar menyerang melalui aksi Paulinho. Meski kedua tim memiliki beberapa peluang bersih, penyelesaian akhir yang kurang maksimal dan gemilangnya performa kiper kedua tim membuat papan skor tetap ketat.

Statistik Pertandingan

Kategori Pumas UNAM CD Toluca Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 14 9 Pelanggaran 11 13

Susunan Pemain Utama

Pumas UNAM: Keylor Navas (GK); Nathan Silva, Angel Azuaje, Alvaro Angulo; Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Alan Medina, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho.

CD Toluca: Tiago Volpi (GK); Luan, Federico Pereira, Brian García; Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Jesús Angulo; Paulinho, Juan Domínguez.

Catatan Redaksi: Hasil ini membuat persaingan di papan atas Liga MX semakin memanas. Pumas tetap menjaga tren positif di kandang, sementara Toluca membuktikan kelasnya sebagai kandidat kuat juara Clausura 2026.