Hasil Pumas UNAM vs Toluca: Duel Sengit Papan Atas Liga MX 2026

Pertandingan pekan kedelapan Liga MX Clausura 2026 mempertemukan dua raksasa, Pumas UNAM dan CD Toluca, di Estadio Olimpico Universitario, Mexico City. Laga ini menjadi sorotan utama karena mempertemukan tim dengan serangan agresif melawan pertahanan paling kokoh di liga musim ini.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Pumas UNAM langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan Juninho sebagai ujung tombak, tim tuan rumah berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Toluca yang dipimpin oleh Federico Pereira. Namun, Toluca menunjukkan mengapa mereka hanya kebobolan sedikit gol musim ini dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin.
Di babak kedua, tempo permainan meningkat. Toluca mulai berani keluar menyerang melalui aksi Paulinho. Meski kedua tim memiliki beberapa peluang bersih, penyelesaian akhir yang kurang maksimal dan gemilangnya performa kiper kedua tim membuat papan skor tetap ketat.
|Kategori
|Pumas UNAM
|CD Toluca
|Penguasaan Bola
|52%
|48%
|Total Tembakan
|14
|9
|Pelanggaran
|11
|13
Pumas UNAM: Keylor Navas (GK); Nathan Silva, Angel Azuaje, Alvaro Angulo; Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Alan Medina, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho.
CD Toluca: Tiago Volpi (GK); Luan, Federico Pereira, Brian García; Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Jesús Angulo; Paulinho, Juan Domínguez.
