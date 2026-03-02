Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang 0-0, Laskar Mahesa Jenar Gagal Keluar Zona Merah

Perebutan bola di udara antara pehain PSIS Semarang (kostum putih) dengan kiper Persiba Balikpapan (kostum merah).(MI/Akhmad Safuan)

PERTANDINGAN pekan ke-21 Liga Championship 2025/2026 antara Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (1/3) malam berakhir imbang 0-0. Kedua tim, baik Beruang Madu maupun Laskar Mahesa Jenar masih bertahan di papan bawah klasemen.

Dengan demikian, keinginan kuat PSIS Semarang keluar dari zona merah dengan mengalahkan tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi Liga Championship pada pekan ke-21 tidak tercapai. Bahkan jelang akhir pertandingan, Laskar Mahesa Jenar harus kehilangan pemain karena terkena kartu merah.

Sebelumnya, manajemen PSIS Semarang memberikan dorongan motivasi dengan menjanjikan bonus besar kepada tim jika mampu mengalahkan tuan rumah Persiba Balikpapan pada laga ini.

Dengan hasil imbang ini, Persiba Balikpapan masih bertengger di urutan 8 klasmen sementara mengantongi 17 poin dengan 4 kali menang, 5 kali seri dan 12 kali kalah. Sedangkan PSIS Semarang berada di urutan 9 mengumpulkan 16 poin dengan 4 kali menang, 4 kali seri dan 13 kali kalah.

Jalannya Pertandingan

Sejak menit awal babak pertama, kedua kesebelasan Persiba Balikpapan dan PSIS Semarang langsung saling menggebrak berusaha menciptakan peluang dan gol ke gawang lawan, sehingga terjadi jual beli serangan. Namun, setiap serangan dibangun dari bawah selalu kandas dan tidak ada penyelesaian dengan gol

Memasuki babak kedua, intensitas permainan Beruang Madu maupun Laskar Mahesa Jenar meningkat tajam. Serangan dibangun tuan rumah Persiba Balikpapan semakin gencar ke kubu PSIS Semarang, namun masih belum dapat membuahkan hasil dan sejumlah peluang gagal menjadi gol.

Untuk meningkatkan serangan dan ketajaman, Pelatih Persiba Balikpapan Leo Tupamahu mencoba menyegarkan lini tengah dengan memasukkan beberapa pemain pengganti untuk memecah kebuntuan. Pada menit ke-65 membuah gol diciptakan Lorensius Sabda usai mendapat umpan dari Bryan Cesar. Tetapi setelah melihat VAR wasit menganulir gol tersebut.

Sementara itu Pelatih PSIS Semarang Andri Ramawi semakin meningkatkan barisan belakang untuk memperkuat pertahan dari gempuran Persiba Balikpapan dan melakukan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Pada menit ke-88 Laskar Mahesa Jenar harus kehilangan pemain setelah Ibrahim Sanjaya diganjar kartu merah.

Hingga wasit memberikan tambahan waktu 11 menit, skor Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang tetap tidak berubah 0-0.

"Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain, meskipun beberapa rencana tim tidak berjalan maksimal di lapangan," kata Pelatih PSIS Semarang Andri Ramawi usai pertandingan.

Menurut Andri Ramawi, meskipun hasil belum sesuai keinginan yakni dapat menenangkan pertandingan dan membawa pulang 3 poin, namun diminta seluruh pemain untuk segera bangkit dan fokus pada pertandingan selanjutnya yakni menyapu bersih dengan kemenangan di sisa laga. (AS/E-4)