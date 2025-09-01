Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Dhika Kusuma Winata
01/9/2025 18:21
Mimpi Buruk Erik Ten Hag, Dipecat Leverkusen usai Dua Laga Bundesliga
Ilustrasi(Dok Ist)

BAYER Leverkusen resmi mendepak pelatih Erik Ten Hag. Eks pelatih Manchester Unitedn itu hanya bertahan hitungan dua pertandingan di Bundesliga.

Pengumuman mengejutkan tersebut disampaikan klub pada Senin (1/9). Keputusan Leverkusen itu memperpanjang catatan buruk bagi pelatih asal Belanda tersebut setelah pada Oktober tahun lalu ia juga didepak Manchester United.

“Keputusan ini tidak mudah bagi kami. Tidak seorang pun ingin mengambil langkah ini," kata Direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes.

“Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk membangun tim baru yang sukses tidak berjalan efektif," imbuhnya.

Ten Hag sebelumnya datang ke BayArena dengan beban berat sebagai pengganti Xabi Alonso yang sukses mengantarkan Leverkusen juara Bundesliga.

Namun, dari dua laga Bundesliga yang dilakoni Ten Hag belum mampu memenangi laga karena hanya mampu memberikan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Dengan pemecatan tersebut, Ten Hag kini mencatat rekor tak diinginkan sebagai pelatih yang paling cepat diberhentikan dalam sejarah Bundesliga, bahkan lebih cepat dari rekor sebelumnya yang bertahan pada lima laga.

Ten Hag sendiri sebenarnya punya catatan prestasi saat menangani Manchester United sejak Juli 2022. Ia berhasil mempersembahkan trofi Piala FA dan Piala Liga.

Namun, masa kepemimpinannya berakhir buruk setelah hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan MU yang disebut sebagai awal terburuk Setan Merah dalam era Liga Primer. (H-2)



Editor : Indrastuti
