Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Indonesia Super League: PSIM Curi Kemenangan di Kandang Malut United

Khoerun Nadif Rahmat
30/8/2025 21:59
Indonesia Super League: PSIM Curi Kemenangan di Kandang Malut United
Ilustrasi(Dok PSIM Jogja)

PSIM Yogyakarta berhasil mencuri kemenangan dari tim tuan rumah Malut United dengan skor 2-0 pada laga pekan keempat Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (30/8) malam.

Tambahan tiga poin tersebut mengantar PSIM naik ke klasemen empat dengan delapan poin. Sementara itu, Malut United harus rela turun ke peringkat keenam dengan raihan lima poin dari empat pertandingan.

Gol kemenangan PSIM dibuka Nermin Haljeta pada menit ke-69. Empat menit berselang, Savio Sheva menggandakan keunggulan sehingga membuat Malut United semakin tertekan. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.

Di laga lain, Bali United memetik kemenangan tipis 1-0 atas Madura United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Gol tunggal kemenangan dicetak Mirza Mustafic melalui eksekusi penalti pada menit ke-64.

Namun, kemenangan Bali United ternoda setelah Joao Ferrari diganjar kartu merah pada menit ke-82 akibat melakukan pelanggaran keras terhadap pemain lawan. 



Editor : Indrastuti
