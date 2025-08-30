Indonesia Super League: PSIM Curi Kemenangan di Kandang Malut United

Headline
PSIM Yogyakarta berhasil mencuri kemenangan dari tim tuan rumah Malut United dengan skor 2-0 pada laga pekan keempat Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (30/8) malam.
Tambahan tiga poin tersebut mengantar PSIM naik ke klasemen empat dengan delapan poin. Sementara itu, Malut United harus rela turun ke peringkat keenam dengan raihan lima poin dari empat pertandingan.
Gol kemenangan PSIM dibuka Nermin Haljeta pada menit ke-69. Empat menit berselang, Savio Sheva menggandakan keunggulan sehingga membuat Malut United semakin tertekan. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.
Di laga lain, Bali United memetik kemenangan tipis 1-0 atas Madura United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Gol tunggal kemenangan dicetak Mirza Mustafic melalui eksekusi penalti pada menit ke-64.
Namun, kemenangan Bali United ternoda setelah Joao Ferrari diganjar kartu merah pada menit ke-82 akibat melakukan pelanggaran keras terhadap pemain lawan.
Berbagai persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan.
Cahya Supriadi, saat ini tengah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia dan berlaga di Kejuaraan ASEAN U-23 2025. Setelah itu baru dia akan bergabung dengan PSIM.
Manajer PSIM Razzi Taruna mengakui Rakhmatsho Rakhmatzoda adalah incaran lama Laskar Mataram.
Stadion Manahan akan dipakai jika PSIM tidak bisa menggunakan Stadion Maguwoharjo sebagai markas.
Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan Khairul Fikri Ma'arif merupakan aset serta investasi berharga dan kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama berdurasi panjang.
Persija Jakarta ditahan imbang Malut United
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menilai timnya layak menang saat menghadapi Malut United di pekan ketiga BRI Super League 2025-2026. Laga Persija vs Malut berakhir imbang 1-1
Laga Persija vs Malut United berakhir dengan skor imbang 1-1. Pelatih Malut United, Hendri Susilo, bersyukur timnya mampu menahan imbang Persija Jakarta
Kemenangan Malut United atas Dewa United menjadi debut manis bagi Hendri Susilo, yang sempat diragukan kemampuannya sebagai satu-satunya pelatih lokal di kompetisi musim ini.
Pemecatan Imran Nahumarury dan Yeyen Tumena oleh Malut United dilatarbelakangi temuan praktik pemotongan gaji dan pengambilan fee pemain, termasuk dari dua pemain asing.
