Burnley vs Derby County, Gol Larut Oliver Sonne Pastikan Kemenangan The Clarets di Piala Liga

Pemain Burnley Oliver Sonne melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Derby County di laga Piala Liga.(X @BurnleyOfficial)

OLIVER Sonne mencetak gol kemenangan di masa injury time saat Burnley mencapai putaran ketiga Piala Liga usai mengalahkan tim Divisi Championship, Derby County 2-1, Rabu (27/8) dini hari WIB.

Dengan adu penalti yang semakin dekat, Sonne berlari menyambut umpan terobosan Mike Tresor yang terukur sempurna sebelum melepaskan tendangan rendah dengan kaki kiri ke gawang melalui bagian dalam tiang gawang.

The Clarets mengawali pertandingan dengan sempurna di Turf Moor, Aaron Ramsey membawa mereka unggul di menit keempat melalui tendangan akurat memanfaatkan umpan Armando Broja.

Baca juga : Burnley Kembali Rasakan Kemenangan usai Hantam Salford di Piala Liga

The Rams, yang menguasai bola di babak pertama, menyamakan kedudukan 10 menit sebelum babak pertama berakhir ketika mantan gelandang Liverpool, Bobby Clark, menyelesaikan pergerakan apik dengan penyelesaian yang tenang.

Zian Flemming menyundul bola tepat ke arah kiper Derby, Josh Vickers, di penghujung babak pertama, sementara Loum Tchaouna melepaskan tembakan tipis dari sudut sempit yang melebar saat Burnley berusaha mengembalikan keunggulan mereka.

Tchaouna yang lincah kemudian membentur tiang gawang dengan tembakan mendatar di dalam kotak penalti, tetapi pertahanan Derby akhirnya dipatahkan oleh Sonne di masa tambahan waktu babak kedua.

Tim Scott Parker akan mengetahui lawan mereka di putaran ketiga Piala Liga saat pengundian berlangsung setelah pertandingan antara Grimsby Town dan Manchester United, Kamis (28/8) dini hari WIB. (bbc/Z-1)