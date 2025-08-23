Headline
Mengusut Pangkal Kisruh Royalti

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Persija Jakarta vs Malut United, Macan Kemayoran Bidik Kemenangan ke-3

Dhika Kusuma Winata
23/8/2025 15:41
Persija Jakarta vs Malut United, Macan Kemayoran Bidik Kemenangan ke-3
Pesepak bola Persija Jakarta Rizky Ridho (ketiga kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Gustavo Franca usai mencetak gol ke gawang pesepak bola Persita Tangerang pada pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu(Antara/ Fauzan)

PERSIJA Jakarta berambisi melanjutkan tren positif dengan membidik kemenangan ketiga beruntun di ajang Super League 2025/2026. Macan Kemayoran akan menjamu Malut United FC di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (23/8) sore pukul 15.30 WIB.

 

Pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.

Baca juga : Peralta Jadi Kunci Kemenangan Borneo FC

 

Dua hasil meyakinkan di awal musim, masing-masing 4-0 atas Persita Tangerang dan 3-0 kontra Persis Solo, menjadi modal berharga bagi Persija untuk tampil penuh percaya diri. Pelatih Mauricio Souza menegaskan timnya sudah siap tampil maksimal meski tidak semua pemain utama dapat diturunkan.

 

Baca juga : Persijap vs Persib: Bojan Hodak Ingatkan Anak Asuhnya tak Lengah

Sejumlah pilar masih absen, di antaranya Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida yang belum pulih dari cedera, serta Allano Lima yang harus menepi akibat hukuman kartu merah dari laga sebelumnya. Meski begitu, Souza memastikan semangat dan persiapan tim tetap terjaga.

 

“Semua yang kami rencanakan sudah kami lakukan. Pemain pun memiliki motivasi kuat,” ujar Souza. Ia menambahkan pihaknya mewaspadai kecepatan dan agresivitas Malut United. Tim tamu yang mengandalkan kecepatan menjadi kekuatan tersendiri yang patut diredam.

 

“Kami tahu kecepatan tim Malut United. Kami pun tahu kekuatan serangan mereka. Kami mengenal pemain mereka dengan baik. Beberapa dari mereka sudah cukup lama dan sukses di liga,” ujar Souza.

 

Jadwal Super League 23 Agustus 2025

  1. Persija Jakarta vs Malut United, pukul 15:30 WIB.
  2. PSBS Biak Numfor vs Persis Solo, pukul 15:30 WIB.
  3. Persebaya Surabaya vs Bali United, pukul 19:00 WIB. (M-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved