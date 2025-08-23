Persija Jakarta vs Malut United, Macan Kemayoran Bidik Kemenangan ke-3

Pesepak bola Persija Jakarta Rizky Ridho (ketiga kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Gustavo Franca usai mencetak gol ke gawang pesepak bola Persita Tangerang pada pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu(Antara/ Fauzan)

PERSIJA Jakarta berambisi melanjutkan tren positif dengan membidik kemenangan ketiga beruntun di ajang Super League 2025/2026. Macan Kemayoran akan menjamu Malut United FC di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (23/8) sore pukul 15.30 WIB.

Pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.

Dua hasil meyakinkan di awal musim, masing-masing 4-0 atas Persita Tangerang dan 3-0 kontra Persis Solo, menjadi modal berharga bagi Persija untuk tampil penuh percaya diri. Pelatih Mauricio Souza menegaskan timnya sudah siap tampil maksimal meski tidak semua pemain utama dapat diturunkan.

Sejumlah pilar masih absen, di antaranya Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida yang belum pulih dari cedera, serta Allano Lima yang harus menepi akibat hukuman kartu merah dari laga sebelumnya. Meski begitu, Souza memastikan semangat dan persiapan tim tetap terjaga.

“Semua yang kami rencanakan sudah kami lakukan. Pemain pun memiliki motivasi kuat,” ujar Souza. Ia menambahkan pihaknya mewaspadai kecepatan dan agresivitas Malut United. Tim tamu yang mengandalkan kecepatan menjadi kekuatan tersendiri yang patut diredam.

“Kami tahu kecepatan tim Malut United. Kami pun tahu kekuatan serangan mereka. Kami mengenal pemain mereka dengan baik. Beberapa dari mereka sudah cukup lama dan sukses di liga,” ujar Souza.

