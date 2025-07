Postingan Terakhir Diogo Jota sebelum Meninggal Dunia, Unggah Momen Bahagia

Penyerang Liverpool asal Portugal #20 Diogo Jota memberi tepuk tangan kepada para penggemar di lapangan setelah pertandingan sepak bola Grup E Liga Eropa UEFA antara Liverpool dan Royale Union Saint-Gilloise di Anfield di Liverpool, Inggris barat laut(Oli SCARFF / AFP)

STRIKER Liverpool, Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Zamora, Spanyol, Kamis (7/3).

Sehari sebelum meninggal dunia, Diogo Jota sempat mengunggah momen bahagianya di media sosial Instagram resminya.

Pemain Timnas Portugal itu menggunggah video saat dirinya menikahi Rute Cardoso di sebuah gereja di Porto, Portugal.

Dalam unggahannya, Diogo Jota menuliskan keterangan bahwa itu adalah momen yang tidak pernah ia lupakan.

"A day we will never forget (Suatu hari yang tidak akan pernah kami lupakan)," tulisnya.

Tak hanya itu, sang istri juga mengunggah momen bahagianya tersebut di mendia sosial Instagram.

Rute Cardoso mengunggah foto dirinya saat menikahi Diogo Jota.

"My dream came true (Impian saya menjadi kenyataan)," tulisnya dalam keterangan unggahannya.

Lalu, unggahan tersebut pun dibalas oleh Diogo Jota dalam kolom komentar.

"But I'm the lucky one (Tapi akulah yang beruntung)," tulis Diogo Jota.

Perlu diketahui, Diogo Jota dan Rute Cardoso baru saja menikah dua pekan lalu. Namun nahas, takdir berkata lain.

Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada Kamis dini hari tadi.

Profil Diogo Jota

Diogo Jota adalah pesepakbola yang memiliki nama lengkap Diogo José Teixeira da Silva.

Ia lahir di Porto, Portugal pada 4 Desember 1996.

Diogo Jota merupakan pemain Liverpool yang bermain di posisi penyerang, sayap kanan dan kiri.

Sebelum di Liverpool, Diogo Jota pernah bermain di Pacos de Ferreira, lalu tahun 2016 ia bermain di Atletico Madrid.

Pada tahun yang sama, Diogo Jota dipinjamkan ke Porto dan Wolverhampton.

Lalu, tahun 2018 ia dipermanenkan oleh Wolverhampton dan akhirnya pindah ke Liverpool di tahun 2020. (Z-4)