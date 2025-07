Bangga Singkirkan Manchester City, Begini Kata Pelatih Al Hilal Inzaghi

Manchester City vs Al Hilal.(Youtube FIFA)

PELATIH Al Hilal, Simone Inzaghi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain setelah keberhasilan luar biasa menyingkirkan juara bertahan Manchester City dari ajang Piala Dunia Antarklub 2025.

Pada pertandingan penuh drama di World Camping Stadium, Orlando, Selasa (1/7), tim asal Arab Saudi itu mencatatkan kemenangan mengejutkan 4-3 melalui perpanjangan waktu.

"Kami tahu kami harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk bisa mengalahkan Manchester City. Itulah yang ditunjukkan para pemain malam ini. Mereka benar-benar luar biasa," kata Inzaghi.

Baca juga : Manchester City vs Al Hilal, The Blue Waves Depak The Citizen dari Piala Dunia Antarklub

"Kami harus tampil luar biasa, karena lawan kami adalah Manchester City. Kita semua tahu kualitas tim itu. Untuk bisa menang, rasanya seperti mendaki Everest tanpa oksigen, tetapi kami berhasil melakukannya," ujarnya.

Hasil pertandingan Man City vs Al Hilal disebut-sebut sebagai kejutan terbesar turnamen sejauh ini.

Al Hilal melaju ke babak delapan besar dan akan berhadapan dengan Fluminense, wakil Brasil yang pada fase 16 besar menyisihkan raksasa Italia Inter Milan.

Baca juga : Kejutan! Al Hilal Singkirkan Man City Lewat Drama Tujuh Gol

Bagi Inzaghi dan Al Hilal, hasil itu bukan hanya kemenangan atas nama klub, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Timur Tengah. Terlebih, Inzaghi baru menangani Al Hilal selepas kepergiannya dari Inter.

Mantan pelatih Nerazzurri itu juga memuji performa timnya secara menyeluruh baik saat menguasai bola maupun dalam bertahan.

Inzaghi, yang baru beberapa hari resmi menangani Al Hilal, mencatatkan pencapaian impresif dalam waktu singkat. Meski waktu persiapan bersama tim terbilang singkat, Inzaghi merasa puas dengan skuadnya.

"Kami tampil hebat. Semua pemain luar biasa dalam segala aspek permainan, saat menguasai bola maupun tanpa bola," ucapnya.

"Kami baru bersama selama kurang lebih tiga minggu, tapi Anda bisa lihat seberapa besar komitmen yang mereka tunjukkan. Bagi seorang pelatih, itu sangat memuaskan. Para pemainlah yang menghadirkan penampilan itu. Mereka berhasil membawa tim ke perempat final," ujarnya. (AFP/I-2)