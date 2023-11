Penjualan Tiket Piala Dunia U-17 Capai Target

PANITIA lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 mengungkapkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk menyaksikan secara langsung turnamen usia muda FIFA di stadion cukup tinggi. Tercatat hingga babak 16 besar total tiket yang terdistribusi di empat stadion mencapai 514.000 tiket. Tingkat rata-rata keterisian stadion di setiap pertandingan yakni 44 pertandingan hingga babak 16 besar tercatat 11.681 penonton. Jumlah itu sudah melampaui target yang diberikan oleh FIFA yaitu 10.000 penonton per pertandingan. "Kita tentu bersyukur atas tingginya animo penonton Piala Dunia U-17 yang telah melampaui target yang dicanangkan FIFA. Ini membuktikan bahwa Piala Dunia U-17 menjadi tontonan yang menghibur dan menarik bagi penonton," kata Ketua Panitia Piala Dunia U-17 yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kamis (23/11). Baca juga : Tim U-23 Indonesia Satu Grup dengan Qatar Jumlah rata-rata tersebut bisa terus bertambah mengingat kompetisi semakin mendekati puncaknya. Pertandingan akan segera memasuki babak perempat final. Delapan tim yang lolos yaitu Spanyol, Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, Uzbekistan, Mali, dan Maroko. Baca juga : Mali Yakin Bisa Juarai Piala Dunia U-17 Persaingan menuju empat besar akan dimulai dengan pertandingan antara Spanyol U-17 lawan Jerman U-17 yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Jumat (26/11) sore disusul laga antara Argentina U-17 kontra Brasil U-17 malam harinya. "Laga delapan besar akan menjadi tontonan menarik terutama akan terjadinya laga klasik dunia di JIS antara Brasil vs Argentina dan Spanyol vs Jerman. Ini menjadi pertandingan yang sayang untuk dilewatkan," ujar Erick. Selanjutnya, pertandingan antara Prancis U-17 kontra Uzbekistan U-17 akan berlangsung pada Sabtu (25/11) sore di Stadion Manahan, Solo. Kemudian disusul pertandingan antara Mali U-17 melawan Maroko U-17 di tempat yang sama pada malamnya. "Yang tak kalah menarik juga laga delapan besar di Solo yang mempertemukan salah satu favorit juara Prancis dengan satu-satunya wakil Asia Uzbekistan. Juga ada derby Afrika yang tentu akan sangat menarik untuk disaksikan," tukas Erick. (Z-5)

PANITIA lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 mengungkapkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk menyaksikan secara langsung turnamen usia muda FIFA di stadion cukup tinggi. Tercatat hingga babak 16 besar total tiket yang terdistribusi di empat stadion mencapai 514.000 tiket.

Tingkat rata-rata keterisian stadion di setiap pertandingan yakni 44 pertandingan hingga babak 16 besar tercatat 11.681 penonton. Jumlah itu sudah melampaui target yang diberikan oleh FIFA yaitu 10.000 penonton per pertandingan.

"Kita tentu bersyukur atas tingginya animo penonton Piala Dunia U-17 yang telah melampaui target yang dicanangkan FIFA. Ini membuktikan bahwa Piala Dunia U-17 menjadi tontonan yang menghibur dan menarik bagi penonton," kata Ketua Panitia Piala Dunia U-17 yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kamis (23/11).

Jumlah rata-rata tersebut bisa terus bertambah mengingat kompetisi semakin mendekati puncaknya.

Pertandingan akan segera memasuki babak perempat final. Delapan tim yang lolos yaitu Spanyol, Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, Uzbekistan, Mali, dan Maroko.

Persaingan menuju empat besar akan dimulai dengan pertandingan antara Spanyol U-17 lawan Jerman U-17 yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Jumat (26/11) sore disusul laga antara Argentina U-17 kontra Brasil U-17 malam harinya.

"Laga delapan besar akan menjadi tontonan menarik terutama akan terjadinya laga klasik dunia di JIS antara Brasil vs Argentina dan Spanyol vs Jerman. Ini menjadi pertandingan yang sayang untuk dilewatkan," ujar Erick.

Selanjutnya, pertandingan antara Prancis U-17 kontra Uzbekistan U-17 akan berlangsung pada Sabtu (25/11) sore di Stadion Manahan, Solo.

Kemudian disusul pertandingan antara Mali U-17 melawan Maroko U-17 di tempat yang sama pada malamnya.

"Yang tak kalah menarik juga laga delapan besar di Solo yang mempertemukan salah satu favorit juara Prancis dengan satu-satunya wakil Asia Uzbekistan. Juga ada derby Afrika yang tentu akan sangat menarik untuk disaksikan," tukas Erick. (Z-5)