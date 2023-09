Lionel Messi Absen saat Inter Miami Hadapi Orlando City dalam Derby Florida

INTER Miami akan menghadapi Derby Florida melawan Orlando City, Minggu, untuk memperebutan tempat play-off Major League Soccer (MLS), meskipun tanpa bintang utama Lionel Messi.

Messi dan mantan rekan setimnya di Barcelona, Jordi Alba, keduanya harus ditarik keluar pada babak pertama saat Miami menang 4-0 atas Toronto, Rabu, dan langsung dinyatakan absen dari pertandingan melawan Orlando oleh pelatih Tata Martino.

Pada hari Jumat, Martino mengonfirmasi Messi menghadapi beberapa bekas luka lama sementara Alba mengalami kelelahan otot. Martino mengatakan bahwa meskipun masalah Messi tidak serius, dia tidak dapat "bermain dengan bebas" dalam kondisinya saat ini.

Miami sudah memenangkan Leagues Cup sejak kedatangan Messi, klub ini akan melawan Houston di final US Open Cup pada Rabu dan berharap dapat memiliki pemenang Ballon d'Or tujuh kali tersebut kembali untuk pertandingan itu.

Tetapi tanpa Messi, pemain sayap asal Finlandia, Robert Taylor, memanfaatkan kesempatannya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 melawan Toronto.

Kemenangan tersebut, bersama dengan hasil lain yang mendukung Miami, meningkatkan harapan tim ini untuk lolos ke babak play-off dengan sisa enam pertandingan dalam musim reguler.

Secara sederhana, jika Miami, dengan pertandingan yang belum dimainkan, memenangkan keenam pertandingan itu, mereka akan mendapatkan tempat di play-off, terlepas dari bagaimana tim-tim di atas mereka tampil.

Orlando City masih merasa kesal atas kekalahan 3-1 dari Miami di Piala Liga ketika pelatih Oscar Pareja mengkritik wasit, mengatakan bahwa pertandingan, yang merupakan penampilan ketiga Messi bersama Miami, telah menjadi pertunjukan sirkus.

Orlando, yang berada di posisi kedua di Wilayah Timur, adalah salah satu dari empat tim di konferensi ini yang telah memastikan tempat di play-off, bersama dengan Columbus, Philadelphia, dan pemimpin Cincinnati.

Cincinnati memberikan kontrak baru kepada playmaker Argentina, Luciano Acosta, pada hari Jumat, yang akan membuatnya bertahan di tim hingga 2026 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Pemain berusia 29 tahun itu telah mencetak 14 gol dan 11 assist musim ini, dan klub Ohio ini berada dalam posisi kuat untuk memenangkan Supporters Shield untuk catatan musim reguler MLS terbaik.

"Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain," kata pelatih kepala Pat Noonan.

"Ketika Anda menemukan pemain seperti itu dan dapat menjaga mereka di tim Anda, itu akan membantu kita untuk terus meraih kesuksesan saat kita melangkah ke depan."

Cincinnati akan menjamu Charlotte pada hari Sabtu, dan tim asal Carolina Utara ini perlu mengubah penampilan yang menjanjikan menjadi kemenangan untuk bisa masuk ke babak play-off.

Klub baru MLS

St. Louis City, telah melebihi ekspektasi dengan memastikan tempat di play-off dalam musim perdana mereka, tetapi mereka tidak berniat untuk beristirahat di atas prestasi mereka tersebut.

Di Wilayah Barat, St. Louis akan melawan Minnesota United pada hari Sabtu, unggul lima poin di puncak klasemen wilayah dan mempertahankan posisi teratas akan membawa penghargaan besar.

Sistem play-off MLS tahun ini mencakup pertandingan 'best of three' dalam babak pertama dengan empat tim teratas dijamin mendapatkan keuntungan bermain di kandang.

Tempat pertama juga akan menjamin keuntungan bermain di kandang dalam semifinal konferensi dan final satu pertandingan.

"Sekarang apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bisakah kita mencapai posisi empat teratas sekarang? Begitu kita memeriksa kotak itu, apakah kita bisa memenangkan Wilayah Barat? Jadi semuanya dalam tahap-tahap kecil," kata pelatih asal Afrika Selatan St. Louis, Bradley Carnell.

Sabtu juga akan menyaksikan pertandingan ulangan final MLS Cup tahun lalu ketika Philadelphia Union menjamu juara bertahan Los Angeles FC.

LAFC, yang berada di posisi ketiga di Wilayah Barat, juga mengalahkan Union di semifinal Liga Champions CONCACAF tahun ini.

"Selalu menjadi pertandingan yang sangat sulit. Mereka memiliki pemain hebat, mereka dilatih dan terorganisir dengan baik," kata pelatih Philly, Jim Curtin.

"Sejarah antara kami adalah yang sebenarnya, dan saya pikir kami saling menghormati satu sama lain, tetapi tidak ada satu tim pun yang memberikan peluang saat kita bertemu." (AFP/Z-3)