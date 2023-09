Jadwal Siaran Langsung Liga Champions 2023-2024 

JADWAL pertandingan Liga Champions 2023/2024 yang akan disiarkan secara langsung melalui layanan penyedia streaming Vidio akan segera memasuki pekan pertama pada tanggal 19 hingga 21 September 2023.

Pekan perdana UCL musim ini akan menampilkan tiga laga big match yang sangat dinantikan.

Pertama, dalam partai pembuka Grup F, AC Milan akan berhadapan dengan Newcastle pada Selasa (19/9/2023) pukul 23.45 WIB di San Siro Stadium.

AC Milan, sebagai tuan rumah, telah menghadapi masa sulit, terutama setelah menderita kekalahan telak 1-5 dalam pertandingan terakhir mereka melawan Inter Milan di Serie A pekan lalu.

Kekalahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi tim yang dilatih oleh Stefano Pioli.

Selanjutnya, pada Rabu (20/9) pukul 02.00 WIB, ada pertandingan seru antara PSG dan Borussia Dortmund di Parc des Princes. Kedua tim masih mencari konsistensi performa di awal musim ini.

PSG saat ini berada di peringkat kelima dalam klasemen sementara Ligue 1 2023/2024, dengan catatan dua kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan yang telah dimainkan. Di sisi lain, Dortmund menempati posisi ketujuh dalam klasemen Bundesliga 2023/2024 dengan dua kemenangan dan dua imbang dari empat pertandingan awal.

Kemudian, dari Grup A, Bayern Munchen akan menghadapi Manchester United di Allianz Arena pada Kamis (21/9) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama belum mencapai hasil yang memuaskan dalam pertandingan terakhir mereka.

Bayern hanya berhasil bermain imbang 2-2 saat menghadapi Leverkusen, sedangkan Manchester United harus menelan kekalahan 1-3 di kandang mereka ketika menghadapi Brighton akhir pekan kemarin.

Selain tiga pertandingan besar ini, masih banyak laga menarik lainnya yang juga patut dinantikan oleh para penggemar sepak bola.

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan dan link siaran langsung untuk pekan perdana Liga Champions 2023/2024 di Vidio.

Jadwal Lengkap Liga Champions 2023/2024:

(Tanggal dan Waktu dalam WIB)

Selasa, 19 September 2023:

• Milan vs Newcastle, pukul 23.45 WIB

• Young Boys vs RB Leipzig, pukul 23.45 WIB

Rabu, 20 September 2023:

• PSG vs Dortmund, pukul 02.00 WIB

• Shakthar Donetsk vs Porto, pukul 02.00 WIB

• Man City vs Crvena Zvezda, pukul 02.00 WIB

• Lazio vs Atletico Madrid, pukul 02.00 WIB

• Barcelona vs Antwerp, pukul 02.00 WIB

• Feyenoord vs Celtic, pukul 02.00 WIB

• Real Madrid vs FC Union Berlin, pukul 02.00 WIB

• Galatasaray vs Copenhagen, pukul 02.00 WIB

Kamis, 21 September 2023:

• Bayern vs Man United, pukul 02.00 WIB

• Benfica vs Salzburg, pukul 02.00 WIB

• Braga vs Napoli, pukul 02.00 WIB

• Arsenal vs PSV, pukul 02.00 WIB

• Sevilla vs Lens, pukul 02.00 WIB

• Real Sociedad vs Inter, pukul 02.00 WIB

Saksikan aksi seru para tim terbaik Eropa dalam persaingan Liga Champions tahun ini melalui layanan OTT Vidio.