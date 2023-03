Inggris Atasi Ukraina dengan Skor 2-0

TIMNAS Inggris tidak menemui kendala berarti saat menjamu Ukraina pada laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024 di Stadion Wembley, Minggu (26/3) WIB. Saat itu, The Three Lions tampil dominan untuk menutup laga dengan skor 2-0.

Statistik laga menunjukkan Inggris tampil dominan dengan 58% penguasan bola dan punya 18 total tembakan di sepanjang laga. Mereka hanya membiarkan Ukraina melancarkan tiga tembakan dan itu pun tidak ada yang tepat sasaran.

Harry Kane baru bisa membuka keunggulan Inggris pada menit ke-37 setelah menyontek umpan silang Bukayo Saka di depan gawang. Setelah itu pada menit ke-40, gantian Saka yang menggandakan keunggulan setelah melancarkan tendangan placing dari luar kotak penalti.

Berbagai upaya sudah dilakukan Ukraina untuk keluar dari tekanan, termasuk memanfaatkan lima jatah pergantian pemain pada babak kedua. Namun, mereka tetap kesulitan mengembangkan permainan dan gagal mengejar ketertinggalan 0-2 hingga laga berakhir.

Hasil laga membuat Inggris makin kokoh di puncak klasemen sementara Grup C dengan koleksi 6 poin. Sebelum menaklukkan Ukraina, terdapat Italia yang mereka tundukkan dengan skor 2-1. Sementara itu, Ukraina menjadi juru kunci tanpa memiliki poin. (Z-6)