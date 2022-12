Unggahan Messi Pecahkan Rekor Like Instagram

RANGKAIAN foto Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia yang diunggah sendiri oleh Messi menjadi unggahan paling disukai dalam sejarah Instagram.



Messi menjadi inspirasi sukses Argentina dalam menjuarai Piala Dunia 2022 dua hari lalu.



Final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis dimainkan di Stadion Lusail di Doha, Ibu Kota Qatar.



Messi melesakkan dua gol saat laga seri 3-3 yang terpaksa dilanjutkan dengan adu penalti.



Merayakan kemenangan itu pemain berusia 35 tahun tersebut masuk ke laman Instagram-nya untuk berbagi foto-foto dia dan rekan-rekan satu timnya merayakan sukses Piala Dunia.



Unggahan rangkaian foto itu mendapatkan 58,4 juta like sehingga mengalahkan rekor like terbanyak sebelum ini, yakni foto telur

yang diunggah tiga tahun lalu.



Foto telur yang di-posting oleh Chris Godfrey pada Januari 2019 itu mendapatkan 56,3 juta like.



Senin kemarin foto Messi itu memecahkan rekor jumlah like atau suka.



Messi mengalahkan jumlah like untuk foto Cristiano Ronaldo dan dia sebagai iklan Louis Vuitton yang memperoleh 41,9 juta like. (Ant/OL-16)