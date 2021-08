Gandeng Nevertoolavis, Borneo FC Mau Sepak Bola bukan sekadar Pertandingan

KLUB sepakbola Borneo FC terus berbenah dir menyambut kompetisi Liga 1. Setelah menggaet kebanggaan sejumlah pemain baru, kali ini klub berjuluk Pesut Etam itu memperkenalkan nevertoolavish sebagai official creative partner.

“Hal ini sejalan dengan janji kami untuk memberikan yang terbaik bagi fan dan pecinta sepakbola di Tanah Air dan membawa indonesian football to the next creative level,” ungkap Presiden Borneo FC Nabil Husein di Borneo FC, Rabu (4/8).

Nabil menyebutkan, bahwa kini sepakbola sudah menjadi lifestyle dan trendsetter fashion industry di Indonesia bahkan dunia. “Partnership antara Nevertoolavish dan Borneo FC merupakan langkah awal untuk menghadirkan sportainment dan komitmen kami bukan hanya untuk memajukan sepak bola nasional, namun memberikan warna tersendiri dan ciri khas bagi Borneo FC Samarinda,“ tambah Nabil Husein

Sementara itu, stake holder Borneo FC, Chandra kurniawan yang kerap disapa Charock menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Nevertolavish akan masuk ke dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah peluncuran bus Borneo FC dengan konsep berbeda dan belum pernah ada di Indonesia.

“Dalam waktu dekat kami juga akan melaunching merchandise khusus Borneo x Nevertolavish, dan sentuhan kreatif nevertoolavish juga akan masuk ke dalam mural Borneo FC Academy, Borneo Skypark-Jakarta Camp, Borneo Mini Museum, Borneo Cafe , Borneo Official Store, hingga stadion kebanggaan Samarinda juga akan mendapat sentuhan kreativitas dari nevertoolavish,” jelas Charock.

Muhammad Haudy dan Bernhard Suryaningrat founder Nevertoolavish menyampaikan bahwa kolaborasi dengan klub asal Samarinda, Kalimantan Timur itu sejalan dengan agenda kreatif Nevertoolavish. “Memulai perjalanan bersama Borneo FC menunjukan komitmen kami untuk ikut serta membuat pentas olahraga sepakbola menjadi semakin menarik dan semakin asik untuk diikuti. Ini merupakan tantangan baru untuk kami di dunia persepakbolaan dan tentunya banyak kreasi kami yang akan kami sajikan dalam waktu dekat ini,” ujar Haudy.

Nabil Husein mengungkapkan alasan pihaknya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Nevertoolavish. Pihaknya sudah melihat sederet pengalaman dan tangan dingin Nevertoolavish dalam berkarya, dan dirinya yakin bahwa ini sejalan dengan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi fan dan pecinta sepak bola di Tanah Air, dan dirinya yakin bahwa kolaborasi ini akan jadi yang pertama di Indonesia.

“Siap siap saja, sebentar lagi virus kreatif akan masuk ke kancah sepakbola Indonesia sebagai vaksin untuk menaikan imun persepakbolaan dari masyarakat Indonesia,” tutup Nabil husein. (Ant/A-1)