Sajak-sajak WS Rendra

KARYA penyair flamboyan WS Rendra (1935-2009) selalu mendapatkan tempat tersendiri dalam ingatan para pembaca tercinta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada edisi ini, Sajak Kofe menyajikan karya lawas Rendra muda yang dibuatnya seusai menghadiri undangan Festival Pemuda dan Pelajar di Moskwa, Soviet Rusia, pada Musim Gugur 1957. Sajak-sajak di sini disarikan dari sejumlah literatur sebagai in memoriam, suatu cara untuk mengenang kembali kiprah Rendra sebagai tokoh sastra dan dedikasinya yang tinggi dalam ranah perpuisian Indonesia.

Sanatorium Chakhalinagara, Moskwa

Hatiku terbaring telanjang di meja

di atas piring

di samping pisau, senduk, dan garpu,

selagi aku duduk di kursi putih

dengan koran tak bisa dibaca

di pangkuanku.

Pintu balkon yang terbuka menampakkan terali yang hitam

serta langit yang tua renta.

Bayangan gelas dan teko porselin

dipantulkan kaca pintu.

Kemudian nampak pula diriku;

Wajahku yang sepi setelah dicuci,

hatiku yang rewel dan manja.

Siapa pula aku tunggu?

Siapa atau apa?

Perawat datang dengan wajah yang heran.

la menggelengkan kepala:

"Kamerad tak makan?”

"Lyuda, aku tak bisa makan.

Tak bisa kumakan wajah kekasih

tak bisa kuminum ibuku bersama susu

dan tak bisa kuusap mata adik dengan mentega!"

Ia mengangkat bahu dan bertanya.

Ah, ia toh tak tahu bahasa rindu!

Apabila ia lenyap dari pintu

dengan langkah lunak di atas permadani

ia tak akan tahu

bahwa waktu pernah beku dan berhenti

segala bunyi dan warna tanpa makna

dan bahkan

bagi mimpi, duka, derita, maupun kebahagiaan

tak ada pintu yang membuka.



Sungai Moskwa

Di hari Minggu

Valya tertawa

dan rambutnya yang pirang

terberai.

Di atas biduk yang kecil merah

kami tempuh air

melewatkan jam-jam yang kosong.

Berpuluh pohonan

tumbuh di dua tepi sungai

bagai jumlahnya dosa kami.

Semua daun

berubah warna. Musim gugur sudah tiba.

Di atas air yang hijau

kami meluncur

diikuti bayang-bayang yang kabur.

Melewati lengkungan jembatan

bagai melewati lengkungan kekosongan.

Musim gugur sudah tiba.

Valya tertawa

dadanya terguncang

di dalam sweaternya.

Musim gugur sudah tiba.



Sebuah Restoran, Moskwa

Melalui caviar dan vodka

kami langgar sepuluh dosa.

Di atas kain meja yang putih

terbarut tindakan yang sia-sia.

Botol-botol anggur yang angkuh

dan teman wanita yang muda

adalah hiasan malam yang terasa tua.

Hari-hari yang nampak koyak-moyak

disulam dengan manis oleh wajahnya.

Dalam kepalsuan

kami berdua bertatapan.

Bahunya yang halus berkilau biru

oleh cahaya lilin dan lampu.

Pintu-pintu berpolitur

dengan tirai untaian merjan.

Sementara musik berbunyi

jam berapa kami tak tahu.

Di atas kursi Perancis kami bertukar senyum

dan tahu

masing-masing saling menipu.

Dengan gelas-gelas yang tinggi

kita membunuh waktu

dalam dosa.

Bila begini:

Manusia sama saja dengan cerutu

bistik atau pun whiski-soda

berhadapan dengan waktu

jadi tak berdaya.



Stretenski Boulevard

Di sepanjang Stretenski Boulevard

kuseret langkahku

dan kebosananku.

Di bawah naungan pepohonan rindang

di sepanjang jalan bersih dengan bunga-bungaan

kucekik kebosananku

dalam langkah-langkah yang lamban.

Di Stretenski Boulevard

di bangku panjang

di antara pasangan berciuman

dan orang tua membaca buku

kuhenyakkan tubuhku yang lesu

kuhenyakkan kebosananku.

Maka

sambil diseling memandang

pasangan yang lewat bergandengan

dan ibu mendorong bayi dalam kereta

kupandang pula di depanku

kelesuanku dan kejemuanku.

Terang bukan soal kesepian

di tengah berpuluh teman

dan wanita untuk berkencan.

Masing-masing orang punya perkelahian.

Masing-masing waktu punya perkelahian.

Dan kadang-kadang kita ingin sepi serta sendiri.

Kerna, wahai, setanku yang satu

bernama kebosanan!

Di sepanjang Stretenski Boulevard

di sepanjang Stretenski Boulevard

di tempat yang khusus untuk ini

kuseret langkahku

dan kebosananku.

Lalu kulindas

di bawah sepatu.



A Landscape for Dear Victor

Apabila kita bertiarap di bukit yang damai

kita mengarah lembah

dengan gelagah dan semak-semak berbunga.

Di langit yang bersih terpancanglah matahari

sepanjang tahun selalu bercaya.

Maka angin lembah bertiup dengan merdeka.

Suara yang gaib memanggilku.

Tangan yang gaib melambaiku.

Sebatang sungai yang putih sebagai pita

mengalir jauh di tengah

selalu bernyanyi bagai sediakala

sedang jalan kereta api menjalar di sebelahnya.

Keretanya lewat dengan asap yang jenaka

mencorengkan warna kelabu di udara

disapu angin kemarau

dalam permainan dan semangat remaja.

Permainan dan derita bangsaku.

Lebih jauh lagi

setelah warna hijau dan putih ini

bumi berwarna kuning kerna padi telah menua

dan di bawah matahari jerami berwarna bagai tembaga.

Orang-orang yang coklat bergerak di tanah coklat.

Mereka bekerja dan mencumbu tanahnya.

Maka sambil menghadap kesuburan

rumah-rumah di kiri berjongkok dengan tentram.

Tempat berpagut jiwa bangsaku.

Bagai titik-titik beragam seratus warna

berterbanganlah burung-burung dan kupu-kupu

malaikat kehidupan dari bumi.

Dan sebuah jalan yang kelabu

dari kanan menuju ke cakrawala

menuju kota.

Mobil yang kecil dan biru

lewat di atasnya.

Suara yang gaib memanggilku.

Tangan yang gaib melambaiku.

Tangan bangsa ini harus dikepalkan.

Bukit dan lembah ini harus bermakna.

Harus diberi makna.

Di kali perempuan telanjang dan mencuci

mereka suka bernyanyi tentang harapan yang sederhana dan tentang kerja lelakinya.

Sedang di tepi sungai

rumpun bambu bergoyangan

Victor yang baik,

percik darah yang pertama

di bumi ini tumpahnya.



Gereja Ostankino, Moskwa

Menaranya cukup tinggi

tapi menggapai sia-sia.

Pintunya mulut sepi

rapat terkunci

derita lumat dikunyahnya.





Willibrordus Surendra Bawana Rendra, lahir di Solo, Jawa Tengah, 7 November 1935 – wafat di Depok, Jawa Barat, 6 Agustus 2009, lebih dikenal dengan nama WS Rendra, Surendra Broto, dan Rendra saja. Ia adalah penyair, dramawan, dan sutradara teater. Pada 1954, Rendra diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri seminar tentang kesusastraan di Universitas Harvard. Ia pulang ke Indonesia dan kembali ke AS lagi dengan beasiswa untuk studi di American Academy of Dramatic Arts, New York City (1964-1967). Buku kumpulan puisinya, yaitu Ballada Orang-orang Tercinta (1957), Empat Kumpulan Sajak (1961), Blues untuk Bonnie (1971), Sajak-sajak Sepatu Tua (1972), Potret Pembangunan dalam Puisi (1993), dan Disebabkan oleh Angin (1993). Dalam teater, ia menulis naskah drama Mastodon dan Burung Kondor (1972) yang sangat terkenal. Ia banyak melakukan eksperimen-eksperimen dalam teater. Sejumlah penghargaan pernah ia raih, antara lain Hadiah Sastra Nasional dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional sebagai penyair terbaik 1955-1956, Hadiah Seni dari Pemerintah RI (1970), Hadiah Akademi Jakarta (1975), Penghargaan Adam Malik (1989), The S.E.A. Write Award (1996), dan Penghargaan Achmad Bakri (2006). Ilustrasi dan foto: MI/Bengkel Teater Rendra/Antara. (SK-1)